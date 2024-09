Mazón revela en las Cortes Valencianas que una diputada de Compromís fue asesora de Hugo Chávez

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha revelado en el Pleno de debate de Política General de las Cortes Valencianas que la diputada de Compromís Isaura Navarro colaboró con el régimen de Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013: «Tiene usted sentada a la derecha a una persona que fue y tiene el gran éxito democrático de haber sido asesora de Chávez», ha manifestado el propio Mazón al líder de la coalición nacionalista Joan Baldoví en su turno de réplica, en referencia Isaura Navarro.

La mención de Mazón se ha producido después de que el presidente de la Generalitat Valenciana se dirigiera a Joan Baldoví, que horas antes había declarado que la intervención de Carlos Mazón de la mañana de este miércoles era un discurso propio de Chávez, en alusión a su duración. Y de que en la sesión de la tarde tildara el discurso de Mazón de «propio de Maduro», como le ha reprochado el presidente valenciano.

Ha sido entonces cuando Carlos Mazón se ha dirigido a Baldoví para indicarle que «tiene usted sentada a la derecha a una persona que tiene el gran éxito democrático de haber sido asesora de Chávez».

A renglón seguido, Mazón se ha referido a unas manifestaciones efectuadas por la propia Isaura Navarro al diario valenciano Levante en una entrevista publicada en octubre de 2008, en la que la propia diputada aludida, Isaura Navarro, afirmaba que «ha sido un lujo colaborar con la política social de Chávez». La diputada de Compromís manifestaba en esa entrevista que había participado en una mesa técnica mandatada por la Asamblea Nacional de aquel país, en calidad de asesora.

El presidente valenciano ha sentenciado que: «Su vocación por las democracias consolidadas, reconocidas en todo el mundo queda perfectamente retratada».

Pero, además, Mazón ha continuado relatando que: «No contento con eso, también escuchamos al señor Ribó, alcalde de Valencia de Compromís durante ocho años, que se declaró admirador, directamente, de Hugo Chávez. No sé si antes, durante o después de que la señora Navarro fuera asesora de Chávez».

El presidente valenciano ha vuelto a dirigirse a Joan Baldoví para preguntarle: «¿Venezuela es una dictadura?, ¿sí o no?; ¿Venezuela respeta los derechos democráticos?, ¿sí o no?». Para a continuación recordar a Baldoví y a Isaura Navarro: «Yo no he sido asesor de ninguna dictadura, ustedes sí».

Mazón ha ahondado más en el tema y ha advertido que «convendría saber de una vez por todas qué piensan ustedes de una dictadura con la que ustedes han colaborado y de la que han cobrado dinero como asesores. Porque así, sabemos cuáles son los parámetros democráticos de Compromís».

La persona a la que Carlos Mazón se ha referido, Isaura Navarro, fue consejera de Agricultura, Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Gobierno del socialista Ximo Puig de octubre de 2022 hasta el final de la pasada legislatura. Y, desde junio de 2019 hasta octubre de 2022, fue secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, también con Ximo Puig.