Llorca reclama a Sánchez la reparación del embalse clave del Júcar-Vinalopó con fugas hace 3 lustros

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, la reparación del embalse de San Diego. Es decir, de la infraestructura clave para el trasvase Júcar-Vinalopó. Una infraestructura «que está hecha y no funciona», como ha recordado este martes el propio Pérez Llorca. Hasta por dos veces ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el Gobierno valenciano la reparación de la infraestructura, que sigue sin producirse. El embalse de San Diego está considerado el segundo más grande de Europa, con una capacidad de 20,7 hectómetros cúbicos.

Desde su finalización en 2012, la citada balsa tiene fugas. Pero ni entonces ni ahora se han arreglado, por lo que el embalse sigue inutilizado. y sin visos de solución. En una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez al diputado del PP en el Congreso Joaquín Melgarejo, en 2024, el Gobierno consideraba que esa reparación no era urgente.

Pérez Llorca ha efectuado esta reivindicación en el transcurso de su visita de las obras de los tramos I y II del margen izquierdo del postrasvase Júcar-Vinalopó. Estarán operativas a finales de año y han conllevado una inversión de 30 millones de euros para atender a cerca de 9.200 hectáreas. Además, Pérez Llorca ha avanzado la puesta en marcha de una tercera fase «para continuar mejorando».

Juanfran Pérez Llorca también ha reiterado el compromiso del Gobierno valenciano, que él preside, con el otro gran trasvase que afecta a toda la comarca de la Vega Baja de Alicante, la Región de Murcia y la provincia de Almería, el Tajo-Segura.

Una infraestructura, esta última, que permite preservar 70.000 hectáreas de regadío. En este sentido, ha efectuado un llamamiento al «diálogo» y a la «unidad» con el fin de conseguir un gran pacto del agua en toda España: «No pedimos agua a las regiones que no la tienen, sino que cuando hay un exceso, puedan compartir con nosotros los recursos que necesitamos», ha explicado el presidente valenciano.