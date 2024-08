Una joven pide ayuda para mantener a su hermano y a su madre enferma: «No quiero dinero, sólo trabajo»

El vídeo de Alicia, una joven de Mislata, una localidad pegada a Valencia, y de 25 años de edad, que pide desesperadamente ayuda para encontrar un empleo con el que mantener a su madre enferma, a su hermano de 14 años y a su mascota, que lleva con ella toda la vida, se ha convertido en las últimas horas en un auténtico fenómeno viral en España en todas las redes sociales. A la chica apena le quedan 100 euros en su cuenta. Pero ella no quiere dinero «sólo trabajo», según relata en ese vídeo que ilustra esta información.

Miles de usuarios de las redes sociales se han hecho eco de su desesperada petición para ayudar a Alicia a encontrar un puesto de trabajo que la saque de la angustia con que ahora convive a diario. Ella, al borde de las lágrimas, confiesa que en cuanto llene de nuevo la nevera su cuenta se verá reducida a cero euros.

El drama de Alicia es el que ahora mismo viven muchos jóvenes de la llamada Generación Z o Centennials. Un nombre que engloba a los que nacieron con el nuevo milenio. Según los datos oficiales del Servicio Público de Empleo (SEPE), en julio el paro apenas se redujo en 210 personas menores de 25 años en España.

Alicia confiesa que hacer el vídeo «me está dando mucha vergüenza». Pero agrega que lo hace porque está «desesperada» y necesita ayuda. La joven relata que lleva muchos meses en paro: «No consigo encontrar un trabajo» ni «que me llamen de ningún lado».

Revela también que apenas le quedan 100 euros en el banco para subsistir, tanto ella como su madre «que por una enfermedad que tiene en las manos no puede trabajar» y su hermano pequeño, que cuenta 14 años, con lo que tampoco puede buscar una salida laboral.

Cuenta Alicia a cámara que lleva todo el verano buscando trabajo, pero que se le está haciendo «muy difícil», porque sólo tiene la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que «tuve que ponerme a trabajar desde muy joven», con lo que «cuesta mucho que te cojan en algún lado» y, cuando lo hacen, es «para cubrir bajas, vacaciones, alguna campaña de verano, navidades». Empleos de «un mes. Como mucho, dos. Y fuera».

Alicia afirma que «no vengo a pedir dinero. No quiero que nadie me dé dinero», sino «que se corra la voz, que llegue a gente que busque trabajadores». Ya con su rostro al bordo del llanto, la joven se sincera totalmente: «Necesito trabajar».

Su drama, como se ha dicho, es el que viven muchos jóvenes de su edad e incluso más pequeños. Se trata de una generación que nació con la era digital y que no encuentra su lugar, azotada por la falta de estudios y por los problemas de sus propias familias, a las que intentan ayudar.