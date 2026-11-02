Inversión de 3.338 millones hasta 2029: así es el ‘plan Pérez Llorca’ para transformar la educación valenciana

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha puesto en marcha una inversión de 3.338 millones de euros hasta 2029 para transformar la educación valenciana. Se trata de la mayor inversión de un ejecutivo autonómico en este territorio en materia de educación, al que los ocho años de PSOE y Compromís situaron en el furgón de cola en materia educativa. El plan de Pérez Llorca se ha plasmado en varias iniciativas que ya se están llevando a cabo y que, a su vez, tienen tres objetivos: mejorar la enseñanza, las condiciones del profesorado y la atención al alumnado y la reducción del gasto para las familias.

La primera de esas iniciativas ya está en marcha. Es la primera subida salarial a los docentes desde el año 2007. E incluye más derechos laborales. Así, frente a las cinco ocasiones en que el Gobierno de Ximo Puig y Compromís rechazó incrementar las remuneraciones del profesorado entre 2015 y 2023, con Pérez Llorca, los docentes han experimentado ya una primera subida de 75 euros mensuales. Esas retribuciones continuarán aumentando hasta completar una subida de 200 euros mensuales en cada nómina hasta 2028.

En cuanto al ámbito laboral, se incorporan los seis días de asuntos propios retribuidos. De ellos, han disfrutado ya 4.504 docentes. También ha quedado reconocido el derecho a la desconexión digital. Está en trámite la reducción de jornada para los mayores de 55 años.

Menos alumnos por aula y más profesores. La ratio media es de 20,6 alumnos en Educación Infantil y 24,1 en Educación Secundaria Obligatoria, lo que conocemos como la ESO. Las ratios se han reducido en 63 municipios, lo que ha implicado una inversión de 15,6 millones de euros.

Más recursos para la llegada de nuevos alumnos. Desde el pasado septiembre, se han incorporado un total de 11.670 alumnos al sistema educativo valenciano, lo que ha exigido reforzar los recursos disponibles. En concreto, hay 121 nuevas unidades habilitadas y 201 puestos de docentes adicionales para la escolarización sobrevenida. Es decir, para los alumnos matriculados fuera del periodo de admisión, con una inversión de 10,9 millones de euros.

Más educación inclusiva y atención especializada. El Gobierno valenciano del PSOE y Compromís, en ocho años, abrió solo 56 aulas de las denominadas UECO. Es decir, unidades específicas en centros ordinarios. El de Pérez Llorca ha abierto 48 solo en este curso.

Inversión en climatización de centros educativos. El Gobierno de Pérez Llorca ha transferido ya 16,2 millones a los centros educativos e institutos para un primer plan de choque para el confort térmico en las aulas. En cifras absolutas, va a invertir 48,2 millones en climatización en este curso que concluye en 2027. Actualmente, ha iniciado 431 actuaciones con esa finalidad.

Educación gratuita de 0 a 3 años para 48.000 alumnos. El doble que antes de extender esta medida. La inversión anual de la Generalitat Valenciana por este concepto alcanza los 163 millones de euros, de los que 29,5 millones ya se han abonado entre septiembre y octubre. La medida supone un ahorro mensual por hijo para las familias valencianas de 450 euros.

Nuevos ciclos de formación profesional y mejora curricular. En Formación Profesional, se han puesto en marcha 19 nuevos ciclos este curso. Están financiados con fondos propios de la Generalitat Valenciana. La inversión alcanza los 2,6 millones de euros. La mejora curricular supone más horas de matemáticas y lenguas, así como tiempo específico para la lectura en Educación Primaria. Además, hay dos programas, Bibliolnnova y Mat180 que inciden en el refuerzo de las competencias básicas para lectura y metamáticas.

Incremento de la inversión en infraestructuras educativas. Se han puesto en marcha 442 actuaciones en colegios e institutos, con una inversión asociada de 820 millones de euros. Durante la legislatura se han edificado un total de 54 centros educativos nuevos. Con ello, el ritmo de ejecución del Plan Edificant (el de construcción de infraestructuras educativas) avanza a mayor ritmo que con PSOE y Compromís.

Libertad educativa. La nueva ley de libertad educativa ha permitido que 600.000 familias eligieran la lengua base que desean para la enseñanza de sus hijos e hijas. También se ha incorporado formación en emergencias para mejorar la preparación del alumnado.

Gratuidad del primer curso de universidad e incremento del número de becas. En enero de este año 2026, Pérez Llorca avanzó que aquellos universitarios que aprobasen el primer año de carrera «tendrán gratuita su matrícula». La medida supone un ahorro medio de 900 euros por estudiante. A ello, se agregan otros 70,9 millones de euros destinados a becas universitarias para beneficiar a 86.000 alumnos. En números absolutos, 20 millones más que en ejercicios anteriores.