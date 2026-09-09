La educación gratuita de 0 a 3 años del Consell dobla la matriculación: de 20.000 con Puig a 45.000 ahora

La educación libre, gratuita y sin papeleos para los niños de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana, aprobada por el gobierno valenciano del PP en 2024 y que arrancó en septiembre de ese mismo año, ha terminado por poner en evidencia las carencias en materia educativa de la etapa en que PSOE y Compromís estuvieron al frente del Consell, en ocho años caracterizados por la imposición lingüística y cuya herencia ha pasado factura en el último informe Pisa, que sitúa a la Comunidad Valenciana en la cola de las autonomías españolas.

Según los datos aportados por el actual presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca, en su visita a un centro educativo del pequeño municipio de Caudiel, en Castellón, este miércoles, la matriculación en educación infantil de 0 a 3 años, las guarderías, se ha duplicado desde septiembre de 2024 hasta ahora. En concreto, ha pasado de los 20.000 niños y niñas matriculados en tiempos de Ximo Puig y Compromís hasta los 45.000 en la actualidad. Y ello, en un contexto caracterizado por el descenso de la natalidad.

En Caudiel, un pequeño municipio de poco más de 700 habitantes, ubicado en la comarca del Alto Palancia, en Castellón, el presidente de la Generalitat Valenciana ha definido la gratuidad en la enseñanza infantil de 0 a 3 años como «una apuesta por la conciliación» familiar y laboral.

En este sentido, Pérez Llorca ha expresado, en clara alusión a los gobiernos de Ximo Puig y Compromís, que «cuando la enseñanza de 0 a 3 años no era gratuita, había 20.000 peques en lo que popularmente conocemos los padres como guarderías. Hoy, con esa enseñanza gratuita, hay 45.000 en la Comunidad Valenciana que empiezan su curso en guarderías y escoletes. Muchos centros públicos».

La educación libre, universal y gratuita de 0 a 3 años fue un compromiso del entonces presidente del PP Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en 2022. Un año después, en abril de 2023, a un mes de las elecciones autonómicas y ya en el epílogo del gobierno de la izquierda en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a quien en esos momentos ya no daban las encuestas, quiso copiar la iniciativa. Pero llegó tarde.

Los tiempos para oficializar la presidencia de Carlos Mazón impidieron que la medida se pusiera en práctica en el curso que arrancaba en septiembre de ese 2023. Pero, en abril de 2024, ya como presidente de la Generalitat, Mazón anunció que esa educación gratuita para los pequeños de 0 a 3 años se pondría en marcha en la Comunidad Valenciana al inicio del curso siguiente, el que arrancaba en septiembre de ese mismo año.

Dos años después, Pérez Llorca ha consolidado ese proyecto. Y el número de matriculados supera el doble de los que existían bajo los gobiernos de Ximo Puig y Compromís.