El Gobierno de Sánchez la toma con el monumento a Sorolla en Valencia: le niega hasta tres ubicaciones

El Ayuntamiento de Valencia trabaja ya en la elaboración de un informe jurídico que le permita superar el escollo de la Demarcación de Costas y restituir el monumento al pintor Joaquín Sorolla, datado en 1933, a su primigenia ubicación. El citado monumento se lo llevó la riada de 1957. Restituirlo a su ubicación en la playa del Cabañal forma parte del programa electoral con el que la alcaldesa María José Catalá concurrió a las elecciones locales de 2023.

La Demarcación de Costas es un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), que dirige la socialista Sara Aagesen. Ese organismo es el que ha rechazado las tres ubicaciones propuestas por el Consistorio para restituir la estatua a su primigenia ubicación en el Cabañal.

Frente a ello, el Ayuntamiento de Valencia, según ha expresado su edil de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha recordado que se trata de la «restitución de un bien patrimonial preexistente y no de una nueva ocupación del dominio público-terrestre», así como de «reunir piezas originales» que aún perduran del antiguo monumento al pintor Sorolla.

En concreto, el proyecto se inició formalmente en 2023. El Ayuntamiento presentó hace ahora un año, el día 2 de mayo de 2025, toda la documentación con los posibles emplazamientos ante la Demarcación de Costas de Valencia, la Dirección General de la Costa y el Mar y ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El objetivo de todo ello era el de confirmar la viabilidad y los condicionantes administrativos antes de redactar el proyecto definitivo y solicitar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Ante la falta de respuesta, el Ayuntamiento reiteró su solicitud el 10 de septiembre de aquel mismo 2025. Finalmente, el 2 de octubre, Costas emitió informe desfavorable a las tres posibles ubicaciones planteadas por el Ayuntamiento de Valencia. Un informe rebatido por el solicitado por el Ayuntamiento a su asesoría jurídica con fecha 1 de diciembre, ahora en elaboración.

Joaquín Sorolla nació en Valencia el 27 de febrero de 1863, y a lo largo de su vida realizó más de 2.200 obras catalogadas. Su etapa se encuadra dentro del estilo impresionista, postimpresionista y luminista.