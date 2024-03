La Generalitat clama contra la prórroga presupuestaria de Sánchez: «El Gobierno margina a Alicante»

La decisión del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha generado un auténtico terremoto en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad Valenciana, como ya ha anticipado este jueves OKDIARIO. Este viernes, la consejera de Turismo de Carlos Mazón, Nuria Montes, ha acusado directamente al al Ejecutivo de Sánchez de que «margina a la provincia de Alicate». Y ha señalado también al Gobierno de España porque con esa prórroga de los PGE y la ausencia de un marco favorable para modificar el sistema de financiación autonómica, el Gobierno de Sánchez: «Hace que los valencianos seamos ciudadanos de segunda respecto a otras comunidades autónomas».

En síntesis, el problema estriba en que la provincia de Alicante ocupó el puesto entre 52 provincias en la inversión por habitante de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, con 85,4 euros por habitante: la peor de España.

Y no era la primera vez, sino la segunda. Y la prórroga de esos mismos presupuestos para 2024 condena a Alicante a ser de largo la provincia peor financiada por las cuentas del Gobierno un año más.

Y la mención a la financiación autonómica también tiene su por qué: la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España: recibe del Estado mucho menos de lo que le aporta. Una circunstancia que se cronifica porque el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer una alternativa al sistema actual, a pesar de las reiteradas protestas y quejas del Gobierno valenciano de Carlos Mazón.

La situación es tan asfixiante para la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana que, de hecho, no ha sido la de Nuria Montes la única voz que ha criticado la prórroga de los PGE de Sánchez dentro del Gobierno de Carlos Mazón. También, la consejera de Hacienda Ruth Merino ha advertido muy seriamente que el riesgo de Sánchez de no poder sacar adelante las cuentas «al depender del apoyo de los separatistas catalanes no puede servir de excusa para prorrogar los PGE».

Pero, además, ha comparado la estabilidad del Gobierno autonómico del popular Carlos Mazón y el «rigor» de sus primeros presupuestos, aprobados ya hace cuatro mese, «en tiempo y forma» frente a los «vaivenes e inseguridad que transmite el Gobierno de España».

Una comparación que, de facto, supone una mención implícita a la agilidad en la gestión de uno y otro gobierno: mientras el de Mazón sacó adelante unos presupuestos en tiempo récord, de julio a diciembre de 2023. El de Sánchez, no lo ha hecho tras las elecciones generales.

Fuera del Ejecutivo de Mazón, Ineca, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, una organización independiente que descubrió la calamitosa financiación por alicantino en las cuentas del Gobierno de Sánchez en 2023, y que preside el alicantino Nacho Amirola, ha ofrecido su punto de vista con un análisis que es casi un tuit, pero claro y contundente: «Relegará a nuestra provincia, un año más, a la última posición en inversiones, tan necesarias para impulsar la competitividad y la productividad en Alicante».

Nacho Amirola ha agregado algo más: que espera que el Gobierno desarrolle políticas inversoras extraordinarias en 2024 «que mitiguen el constante déficit de inversiones que la provincia de Alicante sufre».

Pero, además de todo esto, la prórroga de los PGE supone otra amenaza. En este caso, para la Comunidad Valenciana y para todas las Comunidades, sobre la que ha advertido, también este viernes, Nuria Montes. La consejera de Turismo ha apuntado que con esa decisión, «no ve se ningún marco favorable para modificar el sistema de financiación que permita acabar con la deuda histórica que tenemos en la Comunidad Valenciana y con el coste financiero de nuestra deuda».