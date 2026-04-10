La Diputación de Valencia recibe el reconocimiento internacional por la pasarela entre Sueca y Fortaleny

La Diputación de Valencia ha recibido el reconocimiento internacional en el marco del II Congreso Mundial por el Patrimonio de Obra Pública por la pasarela ciclopeatonal que conecta los municipios de Sueca y Fortaleny. Una infraestructura impulsada por el área de Carreteras de la institución provincial, que ha sido distinguida como una de las mejores actuaciones en el ámbito del patrimonio de la obra pública. El presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, ha recogido el premio junto a la diputada del área de Carreteras, Reme Mazzolari, y el equipo técnico responsable de la citada área, en la segunda jornada del congreso, que se ha celebrado en un escenario emblemático: el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante.

Vicent Mompó ha destacado que este reconocimiento pone en valor «una forma de hacer obra pública que va más allá de la ingeniería». Porque, según ha explicado: «Hablamos de infraestructuras pensadas para mejorar la vida de las personas y reforzar la conexión entre municipios».

Mompó ha explicado, además, que la pasarela entre Sueca y Fortaleny responde «a una necesidad real del territorio». Y ha puesto en valor que la infraestructura «demuestra que se puede actuar con criterios técnicos exigentes sin renunciar a la integración paisajística y al respeto por el entorno».

Además, Vicent Mompó ha puesto en valor el papel de los equipos técnicos en este tipo de actuaciones. En este sentido, ha manifestado que el premio «reconoce también el trabajo riguroso y comprometido de los profesionales del área de carreteras» de la Diputación de Valencia. También, ha querido efectuar una especial mención a la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari «por su liderazgo, por su implicación y por su firme apuesta por una red provincial más humana, más segura y más pensada para las personas».

La pasarela ciclopeatonal entre Sueca y Fortaleny está operativa desde el verano de 2025. Está concebida como una solución segura y funcional para salvar la barrera que supone la Autovía A-38, facilitando de ese modo el tránsito de peatones y ciclistas entre los dos municipios.

Su diseño se basa en un gran arco central metálico, que permite resolver el cruce con garantías de seguridad y eficiencia y minimizar, al mismo tiempo, el impacto sobre la infraestructura existente. La pasarela forma parte de un programa local para mejorar la conexión entre los dos municipios, que tuvo como primera actuación la rehabilitación integral del puente Alfonso XIII sobre el río Júcar, recuperando esta infraestructura histórica y abriendo la conexión ciclopeatonal con los caminos del entorno y márgenes del río.