Detenido en Oliva (Valencia) un ladrón argelino que vigilaba y robaba a ancianas con cadenas de oro

Elegía cuidadosamente a sus víctimas entre personas de edad avanzada que portaban cadenas de oro en sus cuellos. Siempre entre las 20:00 y las 00:00 horas. Luego, se aproximaba a ellas y arrancaba esas cadenas que le habían llamado la atención de un tirón del cuello de los afectados, provocándoles heridas. Este, según la Guardia Civil, era el modus operandi de un varón de 23 años y de origen argelino al que el juez ha enviado a prisión tras ser detenido por el Instituto Armado en colaboración con las policías locales de Oliva y Gandía. Ambas localidades de la comarca de La Safor, en Valencia.

Desde el mes de agosto de este año 2026, la Guardia Civil investigaba cuatro robos con violencia cometidos por el método del tirón. Y, todos ellos, con el modus operandi antes detallado coincidente. El Instituto Armado había logrado identificar plenamente a un joven argelino como presunto autor de los hechos.

Pero los acontecimientos se precipitaron el pasado 2 de octubre. Ese día, una policía local de Gandía, que se hallaba fuera de servicio y paseaba por otra localidad, Oliva, presenció cómo un individuo arrancaba en plena calle una cadena del cuello de una mujer de 71 años. Para luego huir a pie del lugar de los hechos.

La agente comunicó los hechos de inmediato a la Policía Local de Oliva, a la vez que efectuó un discreto seguimiento del sospechoso, cuya ubicación y desplazamientos facilitó en todo momento, según la Guardia Civil.

Cuando se dio cuenta de la presencia policial, el sospechoso trató de ocultar la cadena sustraída y marcharse del lugar, pero agentes de la Policía Local de Oliva, en colaboración con los de Gandía, lo detuvieron. La cadena de oro está valorada en 2.000 euros y fue devuelta a su legítima propietaria.

El detenido ha sido identificado también como el autor de otro robo, también por el método del tirón, cometido en septiembre de este mismo 2026. Su víctima fue una mujer de 84 años, a quien arrancó otra cadena de oro. Además, los agentes investigan la presunta participación del detenido en otros tres delitos.