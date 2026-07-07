Detenidos en Valencia tres tironeros argelinos y un menor español por robar a ancianos en plena calle

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres jóvenes argelinos y a un español, menor de edad, por robar a ancianos en plena calle por el método del tirón. Los tres argelinos han ingresado en prisión provisional. En tanto que el más joven, de origen español, ha sido internado en un centro de menores. Los arrestados fijaban sus objetivos en personas vulnerables a las que sustraían cadenas y cordones de oro. Dos de las víctimas sufrieron lesiones de gravedad, que han requerido sendas intervenciones quirúrgicas.

La investigación arrancó en junio. El día 18 de ese mes, una mujer de 65 años, que paseaba junto a su marido, fue abordada por dos varones. Uno de ellos le propinó un fuerte tirón de la medalla de oro que colgaba de su cuello. La mujer cayó al suelo. En la caída se fracturó un brazo. Los dos ladrones huyeron a la carrera del lugar de los hechos.

Los dos supuestos autores de los hechos, de origen argelino y 18 y 25 años de edad, han sido detenidos. Uno de ellos fue descubierto cuando se escondía en un paraje de la huerta valenciana.

Una semana después, también a las siete de la mañana, otro joven, que pilotaba un patinete eléctrico, abordó a una mujer de 89 años, que se encontraba con su andador en la puerta de un gimnasio. El joven distrajo a la mujer preguntándole una dirección. Luego le dio un tirón para extraerle del cuello un collar valorado en 750 euros. El supuesto autor fue otro varón de origen argelino y 28 años, que fue detenido.

Finalmente, el pasado día 2 de este mes de julio, un chico que iba en patinete asaltó a una mujer de 84 años. Como en los casos anteriores, dio un fuerte tirón de la cadena que colgaba del cuello de la víctima. La mujer cayó al suelo. Sufrió una fractura de fémur y una rotura del radio de uno de sus brazos. Necesitó ser intervenida de urgencia. El joven, un menor de 17 años, fue detenido poco después. Vestía la misma ropa que en el momento de los hechos.