Detenido en Alicante por amenazar de muerte a una mujer para que no declarase contra él en un juicio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia (Alicante) a un varón, de nacionalidad española y 54 años, como supuesto autor de un delito de obstrucción a la justicia. En concreto, por las presuntas amenazas de muerte a una mujer para evitar que declarase en su contra en un juicio entre ambos, en la Audiencia Provincial de Alicante. Según la Policía Nacional, el detenido pretendía atemorizar a la mujer.

Las pesquisas en torno a este caso se han producido a instancias de otra mujer. En este caso, la hija de la mujer que debía declarar en el juicio. Ella acudió a la comisaría para denunciar que un hombre la había amenazado de muerte por teléfono.

La denunciante declaró ante los agentes que su madre tenía que acudir en las próximas semanas a un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. En ese juicio, según el relato de la Policía Nacional, la madre de la denunciante debía declarar en torno a una estafa y, al parecer, había una persona que estaba interesada en que no lo hiciera, porque las manifestaciones de la declarante podían perjudicarle.

Así, también según la Policía Nacional, la mujer declaró que cuando su madre se encontraba en la calle, se aproximó hasta ella un vehículo. Y un varón que se encontraba a bordo del coche le dijo que la mataría si se presentaba al juicio.

Tanto la denunciante como la madre de esta temían que el hombre cumpliera con sus supuestas amenazas. Tal era su miedo que ambas llegaron a plantearse no acudir al juicio antes citado para evitar las posibles represalias.

Todo ello motivó la intervención de la Policía Nacional, que identificó y detuvo al sospechoso por un supuesto delito de obstrucción a la justicia. Las diligencias en torno a este caso han sido entregadas por la Policía Nacional al Tribunal de Instrucción en funciones de guardia de Denia.