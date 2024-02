El campo toma la calle y la líder del PP de Castellón avisa a Sánchez: «Sin agricultores no se come»

Por segundo día consecutivo los agricultores valencianos han cortado carreteras en la provincia y en la capital en señal de protesta. Además, han cortado también los accesos al puerto de Castellón, donde han quemado neumáticos en señal de protesta.

En la A-3, a la altura de Utiel agentes de la Guardia Civil han intervenido para desalojar las vías y que quedaran habilitadas para la circulación, según fuentes próximas a la Delegación de Gobierno. También, los agricultores que han participado en las movilizaciones han cortado la Nacional III y la A-7 en La Alcudia, en sentido Barcelona.

Además, se han producido cortes a primera hora de este miércoles en carreteras de acceso a la ciudad de Valencia. La propia delegada gubernativa Pilar Bernabé ha reconocido este miércoles que se han levantado actas de sanción, si bien no ha especificado el número.

En paralelo, la presidenta de la Diputación de Castellón la popular Marta Barrachina ha mostrado su apoyo al campo valenciano, a los agricultores y a los transportistas. Y ha lanzado una seria advertencia acerca de lo que puede pasar si el Gobierno de España no pone soluciones: «Sin agricultores España no se come».

En Castellón, los agricultores han cortado los accesos al puerto con una barricada de neumáticos, que han hecho arder en signo de denuncia por la situación que atraviesa el sector. A esos agricultores se les han querido sumar varios tractores, procedentes de otras localidades de la provincia. Pero, no han podido acceder.

El secretario de organización agraria Unió de Llauradors (Unión de Labradores) Carles Peris en declaraciones a EP ha manifestado que la protesta responde al «hartazgo del sector agrario y ganadero por los abusos y por recibir precios bajos en origen y que luego los consumidores estén pagando precios muy elevados por los productos agroalimentarios».

Barrachina: «O ayudas o ruina»

La presidenta de la Diputación y líder del PP en la provincia de Castellón Marta Barrachina ha enviado un mensaje muy nítido de apoyo al campoY este miércoles, a diferencia del martes y ya en Castellón, ha sido aún más clara a la hora de mostrar su apoyo tanto a agricultores como a ganaderos. «Sabemos lo duro que es trabajar en el campo, porque hemos crecido entre olivos, naranjos y almendros, acudiendo con nuestros padres y abuelos a la huerta, para obtener el mejor fruto del trabajo diario, que hoy no encuentra ninguna recompensa por parte del Gobierno de España».

Para, a continuación lanzar una crítica directa al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez, de quien ha manifestado que: «Está más ocupado en contentar a su jefe de filas, Carles Puigdemont, pactando la mejor ley de amnistía que pueda agradar a Junts, para así respirar tranquilo desde el sillón de la presidencia», mientras el sector primario. Y por tanto, la agricultura y la ganadería, «se ve abocado a tomar la palabra para hacer ver a Sánchez que sin ellos España no come, porque si el campo, la ganadería o los transportistas no reciben las ayudas que urgen es nuestra ruina como país».

Carta del Gobierno valenciano a Planas

Por su parte, el consejero valenciano de Agricultura José Luis Aguirre (Vox) ha dirigido una carta al ministro de Agricultura Luis Planas.Le insta a que pida a la UE la activación de los fondos de reserva de crisis para paliar los «desastrosos efectos» de la sequía para el sector agrario. En esa carta, Aguirre afirma que es, en estos momentos, «cuando más debemos estar con los agricultores», en referencia a la grave situación que se vive con las movilizaciones del campo valenciano y español.

La Guardia Civil levanta sanciones en Valencia

Además, también este miércoles, la delegada gubernativa Pilar Bernabé ha confirmado que se han levantado actas de sanción, aunque sin confirmar el número, porque según a explicado a EP: «Primero son momentáneas por parte de la Guardia Civil. Y, luego, se elevan a las subdelegaciones del Gobierno». Además, ha manifestado que se trata de sanciones de tráfico y, también, de seguridad ciudadana. Y ha advertido que estarán «vigilantes» para que «se cumpla la legislación vigente».