Badenas: «No sé si Catalá puede estar tranquila hasta el verano, yo pensaba que podía estarlo y ya ve»

El Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa es la popular María José Catalá, vive un auténtico terremoto político, desencadenado después de que Vox, su socio de Gobierno, decidiera inhabilitar temporalmente a su portavoz Juan Manuel Badenas, tras unas grabaciones que, supuestamente, le implicaban en un asunto de unos contratos con una mercantil relacionada con el marido de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Ahora, Juanma Badenas cuenta por vez primera toda su verdad en una entrevista exclusiva con OKDIARIO. Así, preguntado acerca de si de aquí a verano puede estar la alcaldesa tranquila en cuanto a que no va a haber movimientos en los equilibrios del Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Badenas lo deja en el aire: «Vamos a ver…, yo también pensaba que iba a estar tranquilo y ya ve lo que me ha pasado».

El Ayuntamiento de Valencia está ahora mismo gobernado por PP y Vox. Sumaban en el momento del pacto 17 concejales, de los que 13 los aportó el PP y cuatro Vox. La oposición, conformada por PSOE y Compromís, alcanza los 16 ediles.

Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero han abandonado la militancia en Vox y han dejado el grupo municipal. Esto implica que Vox pasa de cuatro a sólo dos ediles, en la actualidad. El resultado de este movimiento es que ahora los 13 ediles del PP y los dos de Vox suman 15. El pacto del actual Gobierno municipal queda así a dos concejales de la mayoría absoluta, que es de 17, y en minoría frente a PSOE y Compromís, que siguen con 16. Con todo ello, la llave del Ayuntamiento ha quedado en manos de Badenas y Herrero.

PREGUNTA.- ¿Cómo se encuentra después de una semana especialmente ajetreada en la que ha pasado de ser portavoz de Vox y número 2 del Ayuntamiento de Valencia a concejal no adscrito y ex afiliado de Vox? ¿Qué es lo que ha ocurrido para este vuelco?

RESPUESTA.- Lo que ocurre es que, en este momento, la gobernanza del Ayuntamiento de Valencia ha quedado, digamos, un poco a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días o en las próximas semanas. Porque, para que haya una mayoría suficiente para formar gobierno y para tomar decisiones en los plenos, en este Ayuntamiento de Valencia hace falta que haya 17 concejales que voten en la misma dirección.

Ahora, si las cosas no cambian, podría suceder que el Partido Popular se quedara gobernando en minoría con 13 concejales. Vox tendría dos y Cecilia Herrero y yo tendríamos otros dos votos. De todas maneras, pueden pasar cosas en los próximos días que hagan que entre todos consigamos que la gobernabilidad de la ciudad de Valencia se siga manteniendo de esta manera.

Como dijo Cecilia Herrero en su comparecencia hace algunos días, las matemáticas son las matemáticas. La aritmética es la aritmética. Y de lo que se trata es de recomponer esa aritmética en interés de los valencianos. Nosotros no vamos a renunciar ni a los valores ni a los principios por los cuales nos eligieron los ciudadanos valencianos en mayo del año 2023.

P.- ¿Eso implica o significa que ahora mismo no saben o no se han dado las circunstancias para que Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero sigan apoyando a María José Catalá, como alcaldesa de Valencia? Es decir, ¿qué puede cambiar?

R.- Nosotros formábamos un pacto de gobierno. Ahora ya no tenemos ese pacto de gobierno en vigor. Entonces, de lo que se trata ahora es de establecer las condiciones de la nueva realidad. No me gusta mucho utilizar esta palabra. Nunca diría nueva normalidad. Digo nueva realidad en el Ayuntamiento de Valencia, en donde es necesario que se recomponga, digamos, la gobernanza de la ciudad. Yo ya decía, antes de que formáramos gobierno con el Partido Popular, que Valencia necesita un gobierno fuerte, estable y sólido. Y yo creo que debemos seguir intentando que se produzca eso. A pesar de que hay personas que desde fuera han querido destruir la estabilidad del gobierno de la ciudad de Valencia.

P.- Esa respuesta, me lleva a preguntarle si Juan Manuel Badenas ha sido autor o víctima de lo que ha sucedido.

R.- Me considero una gran víctima de todo lo que ha sucedido. El montaje que publicó The Objective es un montaje de Pepe Gotera y Otilio chapuzas a domicilio. Hay un informe pericial que os entregué a todos los medios de comunicación en mi primera comparecencia, junto con la querella que yo he presentado ante el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia, para que se desvele cómo se produjeron las grabaciones ilegales que, además, están sesgadas y que yo no doy como auténticas, que se supone que se grabaron en este mismo despacho en el que estamos nosotros sentados en este momento. Y tampoco acepto el montaje que se hizo, evidente.

Además, en la primera comparecencia que yo tuve, hubo varias cosas que se dejaron como conclusión sobre la mesa. La primera, que yo no intervengo en la redacción de ningún pliego, de ninguno de los que se realizan en las delegaciones y organismos o fundaciones de este Ayuntamiento. Segundo, que todo lo que se ha hecho en Valencia Activa se ha hecho escrupulosamente siguiendo la legalidad. Tercero, además, que todo es un montaje, realizado por no se sabe quién pero lo averiguaremos, en donde se ve que no hay nada que coincida con nada, que el expediente que he mencionado es un expediente que no tiene nada que ver con Valencia Activa, sino con un expediente de otra fundación que señalaba Las Naves, donde aparece también un documento que se supone que es externo a los pliegos, que no tiene ningún fundamento, pero cuyo tiempo de ejecución es de cero horas cero minutos y cero segundos, con lo cual quiere decir que no tenía ni una sola palabra en su contenido.

Es decir, un montaje absolutamente chapucero. Y eso se ha construido.

P.- ¿Y por qué?

R.- Porque querían romper la estabilidad del Ayuntamiento de Valencia y querían desestabilizar al grupo Vox dentro del Ayuntamiento de Valencia. Hay que tener en cuenta que en Valencia teníamos a día 29 de octubre, antes de la riada, en empleo, las mejores cifras de empleabilidad de toda España. Duplicábamos la creación de empleo con respecto a Madrid y triplicábamos con respecto a Barcelona. Y, además, estábamos realizando una gestión de la post-riada que yo creo que se podría considerar como ejemplar. Con lo cual estábamos demostrando que, en este Ayuntamiento, Vox, los que formábamos el grupo Vox, no solamente estábamos gestionando bien los intereses generales de la ciudad durante la época ordinaria, sino incluso también durante la riada. Y, después de la riada, se estaba realizando una muy buena gestión.

P.- ¿En toda esta situación, qué papel juega el otro episodio que se produce en paralelo a éste, relacionado con el despido de una asesora de prensa por parte suya?

R.- Lo que ocurre es que en este mismo despacho, sentado allí en esa mesa con un responsable nacional de Vox, me pidió el favor de que a esa persona la contratáramos porque resulta que tenía disfunciones en la Conselleria de Justicia cuando todavía estaba formado el gobierno en la Generalitat Valenciana por PP y Vox. Esto fue en el mes de mayo.

Y, entonces, esa persona vino aquí. Y sentada en esa mesa que estoy señalando, ahí, me pidió el favor de que contratara a esa persona durante tres meses a prueba, porque no se llevaba bien con las personas responsables de la Conselleria de Justicia. Yo, por solidaridad con mi partido y para facilitar las cosas, accedí a que esa persona llegara, pero con la condición de que fuera a tres meses, a prueba.

Llegó el mes de julio y esta persona no satisfacía las condiciones, porque tenía quejas de todos los medios de comunicación. Incluso, hubo un artículo de Las Provincias donde se ponía de manifiesto la negligencia de esa persona. Se llevaba mal con todas las personas del grupo, con la mayoría de los asesores. Uno, pidió que la sacáramos de su despacho porque la convivencia era imposible. Yo tenía una situación verdaderamente complicada. No solamente de incompetencia de esa persona respecto de la ejecución de su trabajo, sino de convivencia incluso con el resto del grupo. Y, entonces, llegó un momento en que yo, a esa persona, la tuve que destituir, porque no se podía mantener la situación, porque esto podía llevar al colapso. Y eso provocó que la dirección de Vox me abriera el expediente.

P.- Lo que usted está explicando, si no he entendido mal, es que el origen del expediente contra usted y que causa su propia inhabilitación temporal está en el cese o destitución de la asesora de comunicación. Y no en lo de la publicación. ¿Es así?

R.- En efecto, y lo tengo documentado.

P.- Y en qué situación se encuentra ahora exactamente usted en el Ayuntamiento de Valencia: ¿concejal del Grupo No Adscritos, que ni siquiera a nivel de afiliación está en Vox?

R.- Soy concejal, simplemente. Del Ayuntamiento de Valencia. Y voy a seguir apoyando que la ciudad de Valencia recupere su situación, dramática tras la emergencia producida como consecuencia de la gota fría del 29 de octubre, y tratar de que la ciudad de Valencia tenga el mejor gobierno posible.

P.- ¿Qué va a pasar si Vox le pide el acta de concejal? ¿Qué va a hacer?

R.- No tengo razones para dar el acta ni nadie tiene tampoco el derecho a exigirla.

P.- ¿Ni siquiera el partido tiene derecho a exigirle ese acta?

R.- Nadie tiene el derecho. Porque yo no he realizado nada irregular, sino todo lo contrario: realizar mi trabajo de la forma más coherente posible, tratando de ayudar a que la gobernanza de la ciudad de Valencia, como estaba sucediendo, fuera la mejor posible, a pesar de que yo podía tener con el Partido Popular algunas discrepancias. Como, por ejemplo, en el tema de Peter Lim y del Valencia Club de Fútbol, que ha sido un problema que, no sé por qué, porque no tenía nada que ver con el ideario de Vox, por lo que sea ha generado una cierta disfunción y he recibido, es cierto, muchas presiones por parte de diversos grupos políticos y de diversas entidades y personas tratando de forzar que mi posición con respecto a este tema, que yo creo que es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos de la ciudad de Valencia, fuera distinta la posición mía de la que he manifestado, como todo el mundo sabe. Cosa que yo he mantenido no sólo durante el tiempo que soy concejal, sino incluso cuando era meramente candidato en la campaña electoral desde el mes de marzo del año 2023.

P.- ¿Si tuviéramos que hablar de un futuro próximo, estos dos años que quedan de legislatura, qué futuro diría que va a tener el Ayuntamiento de Valencia? ¿Hacia dónde va este Ayuntamiento? Porque va a ser su voto el decisivo.

R.- Fe y esperanza. La verdad te hace libre y fuerte…

P.- Fe y esperanza son virtudes teologales.

R.- Sí. Pero yo creo en ellas. Yo pienso que con fe y esperanza conseguiremos que Valencia siga siendo una ciudad con un gobierno técnico, potente, estable, que permita que los servicios y la convivencia en general de los ciudadanos en nuestra ciudad del Turia siga siendo igual de buena que era.

P.- ¿Cuál va a ser su prioridad a la hora de sentarse a conversar?, ¿se va a sentar a conversar primero con la alcaldesa y solamente con esa parte del Gobierno o también se va a poder sentar a conversar con el Partido Socialista?

R.- Ya lo hacía antes. Y lo he hecho muchas veces. Soy una persona dialogante, más tolerante de lo que suelen ser la mayoría de las personas que se dicen a sí mismas democráticas. Creo firmemente en la defensa de la libertad de expresión. Creo en que todas las personas tienen derecho a tener sus propias convicciones y defenderlas. Y, como todo el mundo está legitimado para pensar como piensa, estoy dispuesto a sentarme a hablar. Y de hecho ya lo estoy haciendo con todas las personas que puedan tener interés en que aquí se gobierne bien en la ciudad de Valencia y se alcance una mayoría suficiente como para poder gobernar con estabilidad.

P.- ¿De aquí a verano puede estar la alcaldesa tranquila en cuanto a que no va a haber movimientos sísmicos en la composición y los equilibrios del Ayuntamiento de Valencia?

R.- Vamos a ver…, yo también pensaba que iba a estar tranquilo y ya ve lo que me ha pasado. En política, y en política municipal, nunca se puede estar absolutamente tranquilo. La política municipal, y esto deberían conocerlo los oyentes y los lectores de OKDIARIO, es una política muy dinámica, que necesita tomar decisiones todos los días.

Yo a esta casa donde estamos la llamaba la y la sigo llamando la casa de los líos, porque uno entra por la mañana en ella y no sabe cómo va a salir, porque durante las horas del día pueden pasar cientos de cosas que hagan que tu agenda, tus propósitos, tus intenciones, tus planes, tengas que trastocarlos. Y tengas que tener una capacidad de improvisación que no se necesita, por ejemplo, en el Parlamento nacional o, incluso, en las Cortes Valencianas o en los gobiernos autonómicos, donde digamos que los tiempos son más pausados.

Aquí estamos, como dice un amigo mío, como si estuviéramos en la trinchera de la Línea Maginot, codo con codo unos con otros. Y, además, con el adversario enfrente enseñando la bayoneta. Así es la política municipal y sobre todo en una ciudad tan grande y con un presupuesto tan importante como el de la ciudad de Valencia.

P.- ¿Alguien en Vox le ha propuesto que deje el acta?

R.- Me reservo esa respuesta.