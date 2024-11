Agustín, el taxista que intenta animar a los afectados con el himno valenciano: «Conmigo viajan gratis»

Parte de la provincia de Valencia ha sido devastada por la mayor riada del siglo y en el peor momento de la historia de la ciudad también se ha producido una ola de solidaridad que ha abarcado todos los puntos de la capital del Turia. Uno de los héroes anónimos que se ha puesto a disposición del pueblo ante la adversidad es Agustín, un taxista que levanta el ánimo de voluntarios y afectados con el himno de la Comunidad Valenciana. También hace viajes gratis para los más necesitados.

En los momentos de más dificultad es cuando más se ve a las personas y mientras algunos delincuentes aprovecharon para saquear las zonas devastadas por la DANA, la gran mayoría de las buenas personas que habitan en España se han levantado para sacar su mejor versión. Los voluntarios se cuentan por miles, las donaciones han superado todas las expectativas, y en las zonas más afectada por la riada hay agua y comida de sobra. Además, profesionales de todos los gremios se han puesto a disposición del pueblo para arrimar el hombro.

Entre ellos los taxistas, que han puesto a disposición de los afectados y voluntarios viajes gratis de ida y vuelta a los lugares de la tragedia. Con el tráfico cortado para la mayoría de los vehículos, andar portando instrumentos de limpieza o comida era un suplicio, muchos profesionales del sector del taxi ofrecen viajes gratis para las personas que van a ayudar a los que más lo necesiten. Todo consiste en sacar la mejor versión de uno en los peores momentos.

«Yo ofrezco el taxi gratis»

Uno de los héroes que está dejando la devastadora DANA es Agustín, un taxista popular en el gremio al que le va bien e incluso ha ofrecido su coche a compañeros que lo han perdido todo con la riada. «Esto es un esfuerzo mental. Ver esto es horrible. Yo ayudo todo lo que puedo con mi taxi, saliendo a trabajar cada día y cada vez que puedo hago el servicio gratuito para poder llevar a gente», comenta a OKDIARIO desde la localidad de Paiporta, lugar a la que ha desplazado a los reporteros de este periódico.

Desde el pasado martes, Agustín estira su jornada laboral todo lo posible y las horas extra las regala a las personas que más lo necesitan. «Cuando traigo a alguien a la zona, les ofrezco el taxi gratis para volver a Valencia. Les pongo el himno valenciano», comenta a este diario completamente emocionado. «No me quedo en mi casa. Soy un servicio público. Tengo mi negocio y tengo que cobrar. Pero cuando hay alguna carrera en la que puedo ayudar a la gente, lo hago. Cuando me voy de la zona pongo mi himno, bajo las ventanillas y ayudo a los que pueda. Así durante 18 horas hasta que me voy a mi casa», afirma.

«De todo se sale menos de la muerte. Estamos unidos. El pueblo ayuda al pueblo. Con el pueblo nadie va a poder. Esto es un toque de atención para los que están más arriba. Esto no va a acabar aquí. Las revueltas va a ser así. Es injusto. Estamos viendo policías, bomberos, militares… gente de toda España. Es una vergüenza que tengamos que hacer esto cuando hay una solución», dice Agustín, que es otro de ejemplo de lo que está dejando esta tragedia: solidaridad a raudales.