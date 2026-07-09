Suiza ya vive en el futuro: diseñan una impresora 3D que repara las grietas del acero y lo hace 4 veces más duradero

Las impresoras 3D ya se están utilizando en la industria de la automoción, pero el sector de la construcción podría aprovecharlo para mejorar las calidades, abaratar tiempos y acortar plazos. En Suiza ya lo están consiguiendo.

Todo gracias a una técnica de impresión 3D pensada para reparar el acero agrietado depositando nuevo material directamente sobre la zona dañada. El fin último es rellenar cada fisura capa a capa sin tener que retirar la pieza.

Lo mejor de todo es que, según las primeras pruebas, la reparación con impresora 3D puede multiplicar por cuatro la duración del acero, lo que ayudaría a alargar la vida útil de infraestructuras críticas.

Suiza quiere reparar el acero con impresoras 3d para alargar su vida útil

Suiza está destacando en los últimos años por sus grandes proyectos de ingeniería, y no iba a quedarse atrás con las impresoras 3D. Y es que avanzar en esta tecnología en el mundo de la construcción traería una gran rentabilidad.

La técnica funciona gracias a un cabezal de impresión capaz de depositar material metálico justo donde el acero tiene fisuras. Es decir, no imprime una pieza nueva desde cero, sino que actúa sobre la grieta para recuperar resistencia y retrasar el avance de la fatiga.

Además, el proceso de impresión 3D funciona capa a capa. El sistema añade material sobre la grieta y refuerza el punto debilitado, ajustando parámetros como la temperatura y la velocidad de impresión para evitar deformaciones.

En las pruebas han utilizado acero de alta resistencia, con resultados suficientes para demostrar que las zonas reparadas pueden soportar cargas similares a las del material original.

Suiza quiere cambiar el mantenimiento de puentes y edificios con una impresora 3D

El gran objetivo es el mantenimiento de infraestructuras sometidas a esfuerzos repetidos. Por ejemplo, un puente de acero no sólo soporta el peso, también recibe vibraciones, cambios de temperatura, tráfico, humedad y pequeños impactos durante décadas.

Con el paso de los años, esas cargas pueden generar grietas por fatiga y las reparaciones son muy costosas tanto por el material, como por el tiempo y las herramientas que se necesitan.

Si la tecnología de impresión 3D avanza sería posible reforzar el acero dañado sin tener que desmontar la estructura, por lo que el mantenimiento sería más rápido, más preciso y menos invasivo.

Además, permitiría aprovechar durante más tiempo piezas que todavía pueden seguir funcionando si se reparan correctamente. Según las primeras pruebas, la vita útil del acero reparado se multiplicaría por cuatro.

Cuándo se podrá usar impresión 3D para reparar las grietas en el acero

De momento la impresión 3D en grandes obras está en fase de experimentación, por lo que todavía queda un tiempo para que veamos esta solución en los puentes suizos.

Para poder aplicarse en la vida real debe validarse tanto en el laboratorio como en infraestructuras reales.

Aun así esta vía de estudio es fundamental para transformar el mantenimiento de las grandes obras de ingeniería. Cuando se implemente dejará de ser necesario esperar a que una pieza esté demasiado deteriorada para cambiarla.