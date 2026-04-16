Revolución en la industria frutícola: Australia prueba un escáner de madurez para saber si un aguacate está en su punto

A veces el sector primario no utiliza toda la tecnología a su alcance para mejorar los cultivos agrícolas, pero poco a poco se van instaurando nuevas herramientas. Por ejemplo, en Australia elegir el aguacate perfecto ya no será cuestión de suerte.

La industria frutícola ha dado un paso decisivo hacia la digitalización con la llegada de escáneres capaces de revelar, en segundos, el estado real de maduración de la fruta.

Lo normal es recurrir al tacto para intentar acertar, pero eso no siempre funciona y es casi imposible saber con certeza en grado de madurez. Sin embargo, este escáner lo logra, con lo que se reduce el desperdicio y mejora la experiencia en el supermercado.

El escáner que permite elegir el aguacate perfecto en Australia

Aunque la tecnología se ha implementado en Australia y pronto lo hará en Reino Unido, ha sido desarrollada por la firma neerlandesa OneThird y se basa en el uso de espectroscopía de infrarrojo cercano.

En la práctica, permite analizar el interior del aguacate sin necesidad de abrirlo ni dañarlo.

El funcionamiento es muy intuitivo. El cliente acerca la fruta al dispositivo y, en cuestión de segundos, obtiene un diagnóstico claro sobre su estado de madurez.

De hecho, la última versión del escáner tiene una precisión cercana al 90% e incorpora tecnología Dual LED, capaz de realizar mediciones simultáneas en distintos puntos del fruto para ofrecer resultados más fiables.

A esto se suma una pantalla renovada que muestra un indicador visual del grado de maduración, lo que facilita una elección rápida incluso para quienes no están familiarizados con este tipo de productos.

La innovación de la industria frutícola de Australia que conquista a los supermercados

El invento no parece que vaya a limitarse a Australia. Por ejemplo, en Reino Unido cadenas como Tesco ya han comenzado a probar el escáner en varias tiendas.

En el caso de Australia llevan un tiempo con un proyecto piloto centrado en reducir los aguacates que acaban en la basura y mejorar la conservación del producto.

Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas del aguacate en tienda es la manipulación excesiva. Muchos clientes presionan varias piezas antes de decidirse, lo que provoca daños internos que aceleran su deterioro.

Con este sistema, esa práctica deja de ser necesaria. Es decir, por un lado el consumidor se va contento porque acierta con la compra y, por otro lado, el producto se mantiene en buenas condiciones más tiempo.

La nueva tecnología para elegir mejor el aguacate predice cómo será el consumo futuro

De momento parece un caso aislado, pero el escáner del aguacate predice cómo serán los supermercados del futuro. Por ejemplo, podrán saber en tiempo real el estado de la fruta, ajustar la reposición y optimizar el stock.

Más allá de Australia, el escáner está disponible en más de 25 países y los clientes se han acostumbrado rápido a utilizarlo. La mitad de los aguacates que se venden pasan por esta tecnología antes de llegar a caja.

Además, Australia ha conseguido con este proyecto destacarse como un modelo a seguir para lograr un consumo más eficiente en el que la tecnología se ponga al servicio de las personas.