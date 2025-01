Las redes sociales como plataforma para revivir personajes históricos

En la actualidad, las redes sociales forman parte de la vida de la mayoría de las personas alrededor del mundo, en especial los jóvenes, quienes dedican numerosas horas al día para compartir fotos, vídeos e interactuar con otros usuarios. Ante esta situación, son muchos los profesores que han decidido recurrir a las nuevas tecnologías para despertar interés en el estudio histórico entre los jóvenes.

Las redes sociales aparecen como una herramienta versátil en el aprendizaje y comprensión de los procesos históricos y la capacidad de asimilar diferentes contextos entre los estudiantes, de tal modo que ellos puedan aplicar la dinámica de esos aprendizajes para entender mejor la actualidad.

El Fakebook de los personajes históricos

Fakebook, por ejemplo, es una aplicación de la página classtools que, aunque tiene una apariencia muy similar a Facebook, permite revivir a los grandes personajes de la historia. En dicha app, los estudiantes pueden recrear cómo serían los perfiles de grandes personajes históricos como Platón, Gandhi, Da Vinci o Cleopatra para descubrir más sobre ellos.

Esta red puede ser utilizada por los estudiantes para realizar muchas tareas de estudio que van desde trazar la trama de un libro, el desarrollo de un personaje, una serie de eventos históricos o un debate para conocer las relaciones entre personajes.

Para comenzar, simplemente hay que entrar en la web de la red social y seguir los pasos que se indican en el tutorial: añadir el nombre del personaje, una foto de perfil y una descripción. Para poder completar cada uno de los campos, los estudiantes han de documentarse sobre su vida y sobre otros personajes contemporáneos, que deberán formar parte “del muro” de su perfil.

Histagrams, mezclando historia con Instagram

No es un secreto que la mayoría de los jóvenes tienen un particular gusto por el contenido visual, por eso no existe una mejor forma de enseñar la historia de personajes históricos que a través de fotografías. Bajo esta idea, nació Histagrams una aplicación muy similar a Instagram que fue creada para la publicación de fotografías de importantes personajes históricos, reviviendo los mejores y más conocidos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la sociedad.

Lo más atractivo de aplicación de Histagrams es que simula cómo hubiese sido las fotografías de estos personajes históricos si ellos la hubiesen compartido en esta red social a tiempo real. Desde Jesús y grandes personajes históricos como, Leonardo da Vinci, Napoleón, Einstein, Gandhi, hasta figuras de la música y la tecnología como The Beatles y Steve Jobs, hasta terroristas como Bin Laden se pueden revivir mediante las fotografías y momentos publicados en sus perfiles de Histagrams.

Histagrams no sólo está revolucionando las redes sociales por las fotos recreadas, sino también por los comentarios que otros personajes hacen relacionados con el protagonista, ya que completan la gracia de cada publicación.

Influencers de la historia

En medio de la adaptación de las nuevas tecnologías para revivir personajes históricos, han aparecido los llamados “influencer de la historia”, los cuales aprovechan las plataformas y herramientas actuales como, pódcast, perfiles de Instagram, videos virales de TikTok o de YouTube para poder divulgar el contenido histórico de una forma dinámica, diferente y accesible para todos. Es precisamente de esta forma como muchos jóvenes se sienten atraídos, incluso por primera vez, al saber histórico.

Un excelente ejemplo son los videos interactivos que se pueden encontrar en la plataforma educativa Ticmas. Los contenidos allí publicados son dinámicos, breves e informativos, pero también se pueden encontrar otros vídeos en YouTube que profundizan en asuntos más complejos de la historia, como son los que comparten los canales “Pero eso es otra Historia” y “Memorias de Pez”.

Otras de las herramientas aprovechadas por los docentes son las cuentas o perfiles de memes, las cuales pueden atraer seguidores y estudiante afines a la materia de que disfrutan de contenido original y bien pensado. Entre las más populares figuran “Historia para Millennials” y “La Historia y Los Simpson”, ambas con perfiles en Instagram, y con contenidos que van desde pódcast hasta videos.

Impacto en la Percepción Histórica

Las redes sociales también han cambiado la forma en que percibimos la historia. La viralización de ciertos personajes o eventos puede influir en la manera en que son recordados y discutidos en el presente. Por ejemplo, el uso de hashtags para conmemorar figuras históricas en fechas específicas puede resaltar su relevancia contemporánea y fomentar el análisis crítico sobre su impacto en la sociedad actual.

Conclusión

A través de la creatividad, la colaboración y la accesibilidad, estas plataformas no solo educan, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a explorar y comprender la historia de una manera más profunda y significativa. Al final, revivir a los personajes históricos en el contexto actual nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio tiempo y a aprender de las lecciones del pasado.

Lecturas recomendadas

Construcción de memoria en las redes sociales

El pasado en construcción