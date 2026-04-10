Quién descubrió Pompeya y cómo cambió la historia arqueológica

Cuando alguien pregunta quién descubrió Pompeya, la respuesta no es tan simple como dar un nombre y ya está. No fue un hallazgo puntual, ni una expedición heroica de esas que aparecen en las películas. Fue algo más lento, casi accidental. Y eso es lo interesante.

Porque Pompeya no “apareció” de repente. Más bien, fue reapareciendo poco a poco.

El contexto: una ciudad enterrada y olvidada

Sabemos de la desaparición de Pompeya bajo los efectos del volcán Vesubio, allá por el 79 d.C. Se sabía que había habido ciudades destruidas, pero la ubicación exacta… se había perdido.

Con el paso del tiempo, la zona se cubrió de tierra, vegetación y nuevas construcciones. Nadie caminaba por allí pensando que debajo había una ciudad romana casi intacta. Y así siguió durante más de 1.500 años.

El primer “descubrimiento”: más casual que científico

El primer hallazgo relevante se sitúa en 1599. Un ingeniero llamado Domenico Fontana estaba trabajando en un canal hidráulico cerca de lo que hoy sabemos que era Pompeya. Durante las obras, aparecieron muros con inscripciones y pinturas.

¿El problema? Nadie entendió realmente lo que era. Fontana documentó lo encontrado, pero no lo interpretó como una ciudad enterrada. Tampoco había un interés arqueológico real en ese momento. Así que, en lugar de excavar más, se volvió a cubrir todo y se siguió adelante.

Un descubrimiento, sí. Pero sin consecuencias.

El redescubrimiento en el siglo XVIII

En el año 1748 empezó la excavación con cierto criterio. No buscaban Pompeya exactamente. Más bien querían encontrar antigüedades valiosas: esculturas, frescos, objetos que decorarían palacios reales.

Fue entonces cuando apareció una ciudad.

Al principio, ni siquiera sabían cuál era. De hecho, durante años se pensó que era otra ciudad, Herculano o Stabia. No fue hasta 1763, gracias a una inscripción encontrada en el lugar, cuando se confirmó el nombre: Pompeya.

¿Quién descubrió Pompeya entonces?

Si hay que dar nombres, hay varios. Uno de ellos es Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero del ejército de España.

También destacó Karl Jakob Weber, que introdujo métodos más cuidadosos. Gracias a él, se empezó a documentar mejor lo que se encontraba, en lugar de simplemente extraer objetos.

Así que no, no hay un único “descubridor”. Pompeya fue redescubierta por etapas, con diferentes personas aportando piezas al puzzle.

De tesoros a historia: el cambio de mentalidad

Al principio, las excavaciones eran casi como búsquedas del tesoro. Se buscaban objetos valiosos, no contexto. Muchas estructuras se dañaron o se ignoraron por completo.

Pero poco a poco, algo cambió. Los investigadores empezaron a darse cuenta de que Pompeya no era solo un lugar lleno de piezas bonitas. Era una cápsula del tiempo. Una ciudad congelada en el momento exacto de la erupción.

Y eso lo cambiaba todo.

Un antes y un después en la arqueología

Aquí es donde Pompeya marca un punto de inflexión real. Hasta entonces, la arqueología era bastante limitada. Se centraba en recolectar objetos, no en entender sociedades. Pompeya obligó a cambiar esa forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ofrecía algo único: contexto completo.

Calles, casas, tiendas, grafitis, utensilios cotidianos… incluso restos humanos. Todo estaba ahí. No eran fragmentos aislados, sino una imagen completa de la vida en una ciudad romana.

Esto permitió estudiar cómo vivía la gente común, no solo las élites.

Los moldes de yeso: un hallazgo impactante

Uno de los avances más conocidos llegó en el siglo XIX, gracias a Giuseppe Fiorelli. Fiorelli tuvo una idea simple pero brillante: al excavar, notó huecos en la ceniza endurecida. Eran espacios donde habían quedado los cuerpos descompuestos.

Decidió rellenarlos con yeso. El resultado fue impresionante. Aparecieron las formas de las personas en el momento de su muerte. Sus posturas, sus gestos… incluso detalles de la ropa.

De repente, la tragedia dejó de ser abstracta y se volvió humana.

Pompeya y la arqueología moderna

A partir de Pompeya, la arqueología empezó a cambiar de verdad. Se volvió más metódica, más científica. Se empezó a documentar todo, a registrar cada hallazgo en su contexto.

No se trataba solo de encontrar objetos, sino de entender cómo encajaban entre sí. Pompeya enseñó que una ciudad entera podía contar una historia completa. Y que perder ese contexto era perder información valiosa.

Hoy en día, eso parece obvio. En el siglo XVIII, no lo era.

Qué sabemos hoy gracias a Pompeya

Mucho más de lo que parece. Sabemos cómo eran las casas, cómo se decoraban, qué comían, cómo funcionaban los negocios, incluso cómo hablaban (gracias a los grafitis).

También conocemos mejor la estructura social romana. Las diferencias entre ricos y pobres, el papel de los esclavos, la vida cotidiana en general.

Y todo esto no viene de textos escritos siglos después. Viene de una ciudad real, conservada casi intacta.

Pompeya en 2026: excavaciones y tecnología

Las excavaciones no han terminado. Ni mucho menos. Las tecnologías que se han incorporado en los últimos años como los escáneres 3D, el análisis de ADN y los estudios químicos del suelo, lo cual proporciona una información bastante más precisa sin excavar de una manera invasiva.

Además, se están revisando zonas ya excavadas hace siglos. Porque muchas de las técnicas antiguas no documentaron todo lo que podían.

Y todavía hay áreas sin explorar.

Lecturas recomendadas

La ciudad efímera y eterna

Guía de excavaciones de Pompeya