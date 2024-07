Por qué no tienes los ojos azules: los expertos aclaran el motivo

Tener los ojos azules es algo que depende de unos genes que se mezclan con el azar de protagonista, por lo que es imposible predecir el color de ojos de los bebés. A no ser que haya un claro dominio de un color en concreto en la familia. Siempre el marrón es el color dominante que estará por encima de los demás y que puede acabar siendo el gran protagonista de estas jornadas que estamos viviendo. Sin duda alguna si miramos en nuestro entorno quizás debería ser un indicador clave, aunque pueda que no lo sea.

Los genes dominantes o recesivos juegan un importante papel que hay que tener en cuenta en este momento y que quizás debemos poner sobre la mesa, de lo contrario, no vamos a llegar a ese punto en el que queremos encontrarnos. Sin duda alguna, tocará estar muy pendiente de una situación que quizás nos afecte si tenemos o estamos en vías de buscar a un bebé. Saber el color de los hijos del niño es casi imposible, depende de muchos factores y de una mezcla genética que es la encargada de darle ese color característico.

No tienes los ojos azules

La gran mayoría de la población tiene los ojos marrones, que son los que marcan el número más elevado. Las posibilidades de tener este tono de ojos es algo que debemos tener en cuenta y que quizás acabe siendo lo que marque un antes y un después. Para poner un ejemplo, si uno de los padres tiene los ojos marrones, las posibilidades de que el hijo los tenga marrones está por encima de cualquier otro color.

Especialmente si la familia tiene en este color de ojos uno de los más extendidos. Aunque la madre tenga el color azul o verde y el padre marrón, las opciones de que sea de ojos marrones superes las de los otros tonos. De hecho, se cree que el color verde responde a una rara mutación o que todos los que tienen un determinado color de ojos son familia.

La evolución de las especies nos lleva a pensar en lo que hay por delante una serie de transformaciones a las que debemos enfrentarnos. Es importante conocer estos genes que nos acaban dando las características que vemos en el espejo cada día. De una forma o de otra, tenemos por delante una situación inesperada.

Los expertos aclaran el motivo

Los expertos en ojos como los que se dedican en cuerpo y alma a ellos nos dan la explicación más sencilla y fácil de entender para poder determinar qué es lo que hace que no tengamos los ojos azules o quizás sí. Haciendo referencia a estos genes que son los encargados de darnos estas características que tenemos.

Desde el blog de Óptica 2000 nos aclaran que: «Los genes los heredamos de nuestros padres e, incluso, de nuestros abuelos. Por el momento, se han confirmado once genes que influyen en el color de los ojos. Entre ellos, podemos destacar los genes OCA2 y HERC2. El primero produce la proteína P, que se encuentra en los melanocitos, encargados de producir melanina. Existen variaciones en estos genes que reducen la cantidad de esta proteína, lo que se traduce en menos melanina, y es entonces cuando aparecen los ojos claros. Además, dentro de la importancia de los genes, hay que tener en cuenta la influencia de los dominantes o recesivos. Es decir, el gen dominante es el que tiene la capacidad de manifestarse sobre el recesivo. Madre y padre ponen el 50% del color, lo que sucede es que los genes dominantes son los colores oscuros, mientras que los recesivos pertenecen a los colores claros. Es en este tipo de genes donde influye el color de ojos de nuestros abuelos. Entonces, ahí surge la habitual pregunta con la que intentamos adivinar si nuestro bebé heredará el color de ojos de su mamá o de su papá, o si podrá heredar los ojos de su abuelo o su abuela. Estadísticamente, siempre que haya un padre con los ojos marrones, existen más posibilidades de que el bebé herede este color, ya que se trata de un color dominante. Siempre el porcentaje de tener un color de un gen recesivo es más bajo. Todo depende de la combinación de genes que proceden del padre y de la madre, los que son dominantes o recesivos sobre otros, etc. Y esos porcentajes no son fijos: algunas pistas al respecto las dan los colores de ojos de los abuelos y otros familiares cercanos».

Por lo que quizás nos den una importante pista del color de los ojos que puede tener nuestro bebé y del motivo por qué no tenemos los ojos azules, aunque nuestro padre o madre los tenga.