Pocos lo saben pero existe un volcán en el mundo que está escupiendo cristales de oro: el problema es que llegar hasta él puede ser un infierno

Ubicado cerca de la Antártida, emerge sobre el hielo masivo un volcán que, lejos de ser como los tradicionales, tiene una peculiaridad que le convierte en único. Conocido como el Monte Erebus, el volcán arroja a diario microscópicos cristales de oro puro que terminan flotando en el aire. Este fenómeno convierte al volcán en un laboratorio donde poder entender las entrañas de la tierra y los secretos de los metales preciosos.

El Monte Erebus no sólo destaca por su lago de lava. Este se ubica en el corazón de la Antártida, y su actividad volcánica expulsa cerca de 80 gramos de oro microscópico cada día, que puede viajar más de 1.000 kilómetros gracias a los vientos polares.

¿Por qué produce oro este volcán?

Debido al enfriamiento que se produce por las características de la Antártida, los metales se condensan y forman diminutos cristales sólidos que son arrastrados por los intensos vientos. Es decir, el oro se transporta en el gas volcánico y termina cristalizando cuando las condiciones atmosféricas lo permiten.

Uno de los geólogos encargados de la investigación afirmó que «uno de los modelos de investigación plantea que el oro es transportado fuera de la lava en compuestos volátiles que contienen cloro. A medida que los gases se enfrían, el oro cristaliza antes de depositarse finalmente sobre el hielo antártico».

El volcán no sólo produce oro

El oro no es el único metal que sale de las entrañas del Monte Erebus. Los análisis han detectado que también existen trazas de plata y cobre entre los gases emitidos por el volcán. El secreto de esto está en la química: la composición geoquímica del magma, rica en elementos alcalinos y poco común respecto a otros volcanes, favorece la presencia de metales preciosos en las emisiones.

Un enigma científico sin resolver

Aunque otros volcanes del mundo, ubicados en Hawái o Italia, también emiten pequeñas cantidades de oro, ninguno produce cristales geométricos perfectamente formados como los que se generan en el Monte Erebus. El propio estudio señala que la cantidad diaria de oro emitida en este volcán es inferior a la de otros volcanes, pero lo que lo distingue es la forma en la que el oro se libera del magma.

Los investigadores ven entonces dos posibles hipótesis. Una de ellas sostiene que el oro se libera en compuestos de cloro y cristaliza al enfriarse el gas. Por contra, otra teoría sostiene que el oro se forma primero en una costra sobre el lago de lava y luego es levantado por los gases.