Investigadores españoles del CSIC analizan el hielo de Groenlandia y la sorpresa es descomunal: llevamos 4.000 años contaminando el planeta con mercurio

Del hielo de Groenlandia hemos sacado información hasta de los volcanes antiguos, y ahora también podemos saber desde cuándo llevamos contaminando la Tierra con Mercurio.

Al menos esto es lo que defiende un estudio publicado en Sience Advances y que ha contado con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tras analizar un testigo de hielo de 1.250 metros de profundidad.

Al parecer, la humanidad ya dejaba rastro de mercurio en la atmósfera durante la Edad del Bronce, hace unos 4.000 años. Es decir, nuestra huella climática empezó mucho antes de la época industrial.

Desde cuándo empezó la humanidad a contaminar el planeta con mercurio, según el CSIC

No sólo es que haya mercurio en el hielo de Groenlandia, sino que es mucho más antiguo de lo que podíamos pensar. Al parecer las emisiones humanas empezaron al menos en la Edad del Bronce, hace unos 4.000 años.

Una de las posibles explicaciones está en el refinado de minerales de cobre y estaño. Otra, en el uso del cinabrio, un mineral rico en mercurio que se empleó como pigmento rojo y también con fines medicinales.

Estas teorías encajan con algunos hallazgos arqueológicos previos en la península ibérica, donde se detectaron niveles elevados de mercurio en restos humanos de yacimientos funerarios. Es decir, el uso de cinabrio era común en aquella época.

Pero lo sorprendente es que aparezcan restos de mercurio a miles de kilómetros, ya que sería la prueba de que, por culpa de las actividades humanas prehistóricas, pudo viajar por la atmósfera hasta quedar atrapado en el hielo.

El hielo de Groenlandia demuestra que ya había mercurio en la atmósfera hace miles de años

Por desgracia estamos acostumbrados a leer noticias sobre contaminación en nuestra época, pero realmente no es un fenómeno nuevo (aunque sí mucho más peligroso que antes).

Y es que gracias al hielo de Groenlandia se ha podido comprobar que ya había mercurio en la atmósfera durante el Holoceno, el periodo que abarca aproximadamente desde hace 11.700 años hasta la actualidad.

La clave la ha dado un testigo de hielo extraído en Groenlandia oriental. El equipo cortó ese núcleo en fragmentos equivalentes a periodos de unos cinco años, limpió las muestras para evitar contaminación cruzada y después las fundió en laboratorio para medir la acumulación de mercurio.

Este descubrimiento tiene el sello español, ya que ha participado el Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIC. Además cuenta con investigadores de la Universidad de Manitoba, la Universidad de Copenhague y el Consejo Nacional de Investigación de Italia.

Entre los autores del estudio figuran Zhiyuan Gao, Richard Oliveira, Aryeh Feinberg, Delia Segato, Alfonso Saiz-Lopez, Debbie Armstrong, Andrea Spolaor, Helle Astrid Kjær, Jørgen Peder Steffensen, Carlo Barbante, Dorthe Dahl-Jensen y Feiyue Wang.

Qué cambia el hallazgo del CSIC en Groenlandia sobre la contaminación de la Tierra

Gracias al estudio es posible separar las emisiones humanas de los picos naturales provocados por grandes erupciones volcánicas, como la del Laki, en Islandia, en 1783, o la del Novarupta, en Alaska, en 1912.

Además, es un aviso sobre lo que estamos haciendo, ya que muestran un aumento muy marcado en etapas recientes. Por ejemplo, la acumulación de mercurio en Groenlandia se multiplicó por 2,7 desde el siglo XIII y por 7,4 a partir de 1840, coincidiendo con la Revolución Industrial.

Es decir, la contaminación por mercurio no nació de golpe con la modernidad, aunque la industria la aceleró de forma brutal. De hecho, la huella humana empezó mucho antes por culpa de la minería y de la transformación de metales.