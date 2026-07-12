Por el momento, el éxito productivo de la energía eólica depende enteramente de la fuerza de las corrientes atmosféricas. Las disminuciones prolongadas en la intensidad de las ráfagas paralizan la actividad de los aerogeneradores y provocan pérdidas millonarias en los mercados energéticos.

Para evitar estos perjuicios económicos, los expertos demandaban una fórmula matemática precisa que previese la escasez de las corrientes. La reciente publicación de un nuevo indicador estadístico soluciona esta carencia histórica al unificar los criterios de medición a escala internacional.

Un paso adelante del CSIC: el sistema predice sequías de viento y asegura la energía eólica

Los especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han logrado un hito sin precedentes. A través del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, los científicos han creado el Standardized Wind Speed Index, también conocido por sus siglas SWSI.

El equipo de expertos españoles ha trabajado en estrecha colaboración con profesionales de la Universidad de Valencia y la Generalidad Valenciana. Tras meses de riguroso análisis, publicaron sus hallazgos en la revista científica Atmospheric Research.

El propósito principal de este índice radica en medir y clasificar las fluctuaciones en la velocidad del aire. Este mecanismo ofrece una base objetiva para identificar lo que los climatólogos denominan sequías atmosféricas o etapas de extrema quietud ambiental.

¿En qué influye este innovador sistema español?

Hasta el momento, los meteorólogos carecían de una métrica global unificada para calificar estas deficiencias. El nuevo algoritmo español transforma complejos historiales climáticos en una simple escala numérica que abarca desde el menos tres hasta el más tres.

Dentro de esta categorización estandarizada, el valor cero representa el promedio habitual de una región concreta en una época determinada. Los números negativos reflejan una falta severa de corrientes y los valores positivos marcan episodios de ráfagas inusualmente intensas.

Para construir esta robusta base matemática, los investigadores recopilaron registros de 2.264 estaciones meteorológicas diferentes. Estos puntos de observación se reparten estratégicamente por los continentes de Europa, América, Asia y Oceanía, factor que otorga una fiabilidad máxima al estudio.

La muestra estadística abarca medio siglo exacto de observaciones diarias ininterrumpidas. Los científicos evaluaron minuciosamente todos los datos comprendidos entre los años 1973 y 2023, y descartaron anomalías temporales para forjar un patrón de comportamiento atmosférico riguroso y fiable.

El impacto directo sobre la generación de energía eólica global

Desde luego, la utilidad de este método trasciende el ámbito puramente académico. Las compañías eléctricas poseen ahora una herramienta predictiva capaz de alertar sobre futuros desplomes en la producción de los parques de turbinas durante semanas enteras de letargo atmosférico.

Anticipar las paradas obligatorias permite a los operadores energéticos planificar vías de abastecimiento alternativas. De este modo, los cortes de suministro se evitan con antelación y la estabilidad económica de las redes de distribución queda completamente garantizada para el consumidor.

Cabe recordar que las zonas de interior y los territorios costeros sufren estas mermas de distinta forma. El índice clasifica cada parcela del planeta de manera independiente, condición que facilita a las multinacionales la selección de terrenos propicios para instalar nuevos rotores.

La planificación de infraestructuras verdes requiere inversiones astronómicas de capital privado. Gracias a los algoritmos del organismo científico nacional, las promotoras descartan regiones vulnerables al estancamiento y destinan sus presupuestos a zonas de alta rentabilidad y vientos permanentes asegurados.

Beneficios medioambientales frente al calor y la erosión del terreno

Los periodos sin ráfagas fuertes no solo paralizan las aspas eléctricas. La falta de movimiento atmosférico agrava severamente la contaminación en las grandes urbes porque los gases de efecto invernadero quedan atrapados sobre las calzadas y forman campanas tóxicas.

Las temidas islas de calor urbanas incrementan sus temperaturas cuando el aire se estanca. El indicador del centro valenciano facilita a los planificadores urbanísticos la detección de estas carencias y permite diseñar ciudades mejor ventiladas con avenidas anchas.

Y a nivel agrícola, el nuevo sistema también ofrece respuestas esclarecedoras. Los episodios anómalos de sobrevelocidad desgastan la capa fértil del suelo, mientras que las temporadas inmóviles alteran los procesos naturales de evaporación y perjudican los cultivos de secano.

En este sentido, comprender la frecuencia de las sequías atmosféricas aporta ventajas incalculables a los agricultores. Las cooperativas agrarias ajustan sus calendarios de siembra con arreglo a las previsiones numéricas, y minimizan así los daños colaterales provocados por sequedades persistentes en sus campos.

La consolidación de la ciencia española a escala internacional

El lanzamiento del modelo matemático refuerza la posición de España como potencia en investigaciones sobre cambio climático. La revista especializada validó el rigor metodológico del ensayo y reconoció la genialidad científica para simplificar un proceso atmosférico tremendamente caótico.

La aplicación libre de esta herramienta democratiza el acceso a la prevención climática. Universidades extranjeras y centros de estudio internacionales ya utilizan la escala del organismo español para contrastar sus propios registros locales con la media estadística global.

Este avance consolida también la eficacia de unir recursos autonómicos y estatales. La sinergia entre el Consejo Superior y las entidades de Valencia demuestra que la inversión pública sostenida produce soluciones tangibles para los problemas productivos urgentes.

En lugar de publicar teóricas recomendaciones, el informe ofrece un instrumento de cálculo cien por cien operativo. Entre tanto, los ministerios de transición ecológica disponen hoy de una hoja de ruta numérica clara para planificar la descarbonización industrial en tres décadas.

A modo de conclusión, cabe remarcar que el registro histórico advierte sobre una tendencia creciente de inmovilidad atmosférica en el hemisferio norte. Durante el transcurso del último quinquenio, las lecturas bajo cero del nuevo índice se dispararon un 14% en la franja del litoral mediterráneo.