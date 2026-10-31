Parece ciencia ficción pero no lo es: científicos descubren que la lluvia activa las señales eléctricas entre setas

Según una investigación realizada en Japón, la lluvia aumenta la actividad eléctrica de las setas gracias a la transmisión de señales entre ejemplares cercanos. Publicado en 2023 en la revista científica Fungal Ecology, el estudio analizó seis ejemplares de la especie Laccaria bicolor en su hábitat natural para investigar cómo reaccionan los hongos ante las variaciones ambientales y si pueden comunicarse mediante las redes subterráneas de micelio. Para ello, los científicos instalaron electrodos en las setas con el objetivo de medir los cambios en su potencial eléctrico y analizar cómo respondían a las condiciones del entorno.

Al principio, los registros reflejaron una actividad eléctrica bastante baja, pero después de las precipitaciones las señales eléctricas empezaron a experimentar variaciones más acusadas y llegaron a superar puntualmente los 100 milivoltios. Yu Fukasawa, investigador de la Universidad de Tohoku y director del proyecto, señaló que estas fluctuaciones estaban relacionadas no sólo con las precipitaciones, sino también con temperatura. Al estudiar los datos recopilados, el equipo encontró indicios de una posible comunicación mediante señales eléctricas entre los ejemplares, que parecía producirse con mayor intensidad entre las setas situadas a menor distancia. Además, los resultados apuntaron a que este intercambio podía seguir una dirección concreta.

El increíble efecto de la lluvia sobre las setas

El trabajo de campo se llevó a cabo en un bosque mixto de robles situado en la localidad japonesa de Kami. Allí, los científicos realizaron un seguimiento de 37 cuerpos fructíferos silvestres pertenecientes a las especies Hebeloma danicum y Hebeloma cylindrosporum. Para medir su actividad, colocaron microelectrodos dérmicos de acero inoxidable entre el sombrero y el pie de cada seta. De este modo, pudieron registrar las diferencias de potencial eléctrico cada segundo durante tres días y medio consecutivos.

A diferencia de lo observado en anteriores experimentos de laboratorio, en esta ocasión se detectaron variaciones eléctricas relevantes desde el comienzo de las mediciones. Una de las posibles explicaciones fue la lluvia del día anterior, cuando se acumularon cuatro milímetros de precipitación. Según los investigadores, esta humedad habría favorecido la activación de los mecanismos electrofisiológicos de los hongos. Durante el seguimiento, incluso una lluvia ligera fue suficiente para modificar considerablemente los patrones de actividad y las conexiones entre las señales de los distintos ejemplares.

Para estudiar cómo reaccionaba la red de hongos ante cambios localizados de humedad, los científicos realizaron también pruebas con aportaciones controladas de agua. En uno de los experimentos, echaron 200 mililitros de agua únicamente en la base de una seta. En los 30 minutos siguientes, el flujo medio de información bioeléctrica hacia los demás ejemplares aumentó de manera inmediata. Sin embargo, cuando distribuyeron agua por toda la parcela, el intercambio de señales disminuyó considerablemente, ya que cada seta empezó a mostrar una actividad más autónoma.

El estudio genético y el análisis matemático de las relaciones de causalidad aportaron otro resultado relevante: las señales eléctricas no parecían limitarse a ejemplares pertenecientes a un mismo clon o red de micelio. También se observaron intercambios entre setas de especies diferentes que compartían el suelo del bosque. Los investigadores distinguieron ejemplares que actuaban como emisores de señales y otros que respondían rápidamente a los estímulos relacionados con el agua.

‘Entropía de transferencia’

Uno de los aspectos más interesantes del estudio tiene que ver con un concepto matemático conocido como «entropía de transferencia». Mediante esta herramienta estadística, los investigadores pudieron cuantificar las variaciones eléctricas y la cantidad de información que se transmitía entre los distintos electrodos. Los resultados mostraron que, después de las precipitaciones, la transferencia efectiva de información (ETE) aumentaba considerablemente entre los hongos.

Este método también permitió identificar una dirección predominante en el intercambio de señales. En concreto, los científicos observaron una tendencia a la transmisión desde los ejemplares de mayor tamaño hacia los más pequeños, así como desde aquellos sometidos a más estímulos hacia otros miembros de la comunidad. Estos resultados sugieren que el micelio podría funcionar como una red distribuida de intercambio de información, en la que las distintas hifas participan en una actividad eléctrica perfectamente coordinada.

«En resumen, los hallazgos de este estudio implican que los esporocarpos fúngicos en el campo pueden intercambiar información intra e interespecíficamente en respuesta a las condiciones ambientales. Para verificar si el flujo de información detectado constituye una señalización funcional, se deben examinar los cambios fisiológicos o funcionales en los esporocarpos receptores. Dado que los esporocarpos son órganos reproductivos para la dispersión de esporas, pueden presentar una actividad eléctrica menor que el micelio vegetativo responsable del crecimiento y la absorción de nutrientes . En el futuro , se deberían desarrollar métodos para medir el potencial eléctrico del micelio subterráneo con el fin de dilucidar los patrones y mecanismos de la comunicación eléctrica fúngica», concluyen los investigadores.

En definitiva, estos hallazgos invitan a reconsiderar nuestra relación con el entorno natural y abren nuevas posibilidades para desarrollar tecnologías inspiradas en las redes eléctricas naturales de los hongos y sus mecanismos de comunicación.