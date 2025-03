Pánico en la NASA: detectan un asteroide de un tamaño descomunal y se está acercando

La NASA ha lanzado una nueva alerta, ante un asteroide de un tamaño descomunal que va camino de la Tierra. Se está acercando a gran velocidad comprometiendo la vida en nuestro planeta. Por lo que, necesitamos empezar a pensar en esos cambios que tenemos por delante y en la manera en la que podemos conseguir aquello que queremos. Un cambio que puede ser esencial y que en cierta manera se convertirá en uno de los más destacados. Por lo que, habrá llegado el momento de estar pendientes del cielo.

Lo que podría parecer una película de éxito de Netflix, es en realidad, un capítulo de la historia de nuestro planeta que se vuelve a repetir. No es la primera vez en la que nos enfrentamos a un elemento de este tipo, pero, tampoco será la última, sino todo lo contrario. Tendremos que obtener una serie de detalles que pueden ser los que marcarán un antes y un después. En este cambio que quizás no esperaríamos, tendremos que apostar claramente por ciertos elementos que hasta la fecha no teníamos por delante y que pueden ser una realidad.

La NASA entra en pánico

Hay un programa específico de la NASA que se encarga de estar pendiente de una serie de elementos que van de la mano. Esos objetos que se dirigen a la Tierra o pasan cerca de ella. Si tienen un determinado tamaño, no dudan en darnos algunos detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Esos asteroides que nos visitan con más frecuencia de lo que nos imaginaríamos, no son un peligro, a menos que cumplan con unos requisitos. Tengan una trayectoria que puede llegar directamente a nuestro planeta y un determinado tamaño.

En general, el impacto de un asteroide de pequeñas dimensiones no se nota apenas en el planeta. La atmosfera se encarga de desintegrarlo casi por completo, siendo un elemento que puede acabar siendo el que se quede en una simple anécdota.

Pero cuidado, también hay objetos de grandes dimensiones que no dudarán en hacernos pensar en lo peor. Una situación que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante y que será fundamental que tengamos en mente. Llega un importante cambio que puede ser el que marque una diferencia importante.

Se está acercando un asteroide de un tamaño descomunal

Un tamaño descomunal tiene un asteroide que ha detectado la NASA y que puede acabar siendo uno de los elementos más destacados que pueden afectarnos de lleno en estos días. Todas las alertas están activadas ante la llegada de este objeto a toda velocidad.

Tal y como nos explican los expertos de la NASA: «Lucy pasará a 596 millas (960 km) del asteroide de 2 millas de ancho el 20 de abril. Este segundo encuentro con asteroides para la nave espacial Lucy servirá como un ensayo de vestir para los principales objetivos de la nave espacial, los asteroides de Júpiter troyano nunca antes explorados. Lucy ya observó con éxito el pequeño asteroide del cinturón principal Dinkinesh y su luna binaria de contacto, Selam, en noviembre de 2023. Lucy continuará tomando imágenes de Donaldjohanson durante los próximos dos meses como parte de su programa de navegación óptica, que utiliza la posición aparente del asteroide contra el fondo de la estrella para garantizar un sobrevuelo preciso. Donaldjohanson seguirá siendo un punto de luz no resuelto durante la larga aproximación de la nave espacial y no comenzará a mostrar detalles de la superficie hasta el día del encuentro. Desde una distancia de 45 millones de millas (70 millones de km), Donaldjohanson todavía es tenue, aunque se destaca claramente en este campo de estrellas relativamente débiles en la constelación de Sextans. El norte celeste está a la derecha del marco, y el campo de visión de 0,11 grados correspondería a 85.500 millas (140.000 km) a la distancia del asteroide. En la primera de las dos imágenes, se puede ver otro asteroide osmero fotobombardeando en el cuadrante inferior derecho de la imagen. Sin embargo, al iguar que los faros de un coche que se aproxima a menudo parecen relativamente estacionarios, el movimiento aparente de Donaldjohanson entre estas dos imágenes es mucho más pequeño que el de este intruso, que se ha movido fuera del campo de visión en la segunda imagen».

Siguiendo con la misma explicación: » Estas observaciones fueron realizadas por la cámara de alta resolución de Lucy, el instrumento L’LORRI, abreviatura de Lucy LOng Range Reconnaissance Imager, proporcionada por el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Maryland. El asteroide Donaldjohanson lleva el nombre del antropólogo Donald Johanson, quien descubrió el esqueleto fosilizado, llamado «Lucy», de un antepasado humano. La misión Lucy de la NASA lleva el nombre del fósil. El investigador principal de Lucy, Hal Levison, tiene su sede en la sucursal de Boulder, Colorado, del Southwest Research Institute, con sede en San Antonio. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, proporciona gestión general de la misión, ingeniería de sistemas y seguridad y garantía de la misión. Lockheed Martin Space en Littleton, Colorado, construyó la nave espacial. Lucy es la decimotercera misión del Programa Discovery de la NASA. El Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, gestiona el Programa de Descubrimiento para la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington».