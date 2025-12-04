Ni dinosaurios ni mamíferos: estas ‘aves del terror’ fueron las auténticas depredadoras de la prehistoria

Hay unas depredadoras que cambiaron la prehistoria, las aves del terror se impusieron ante un mundo en el que cada elemento podría ser un problema. Cuando llegaron los inicios de esta historia en la que la supervivencia podría acabar siendo un problema. En esos tiempos en los que cada animal luchaba para sobrevivir, son muchos los que empezaron a ver llegar determinados cambios que sin duda alguna vemos hoy en día. Los reinos naturales de hace millones de años eran muy distintos a los actuales.

En estas jornadas estábamos muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán lanzándonos ante unos elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que marcaría la evolución de las especies y que pondría en la primera línea de este escalón a unos animales que hoy en día nos costaría de ver. Serían auténticos monstruos, difíciles de imaginar, pero que en su día fueron reales. La realidad siempre acaba siendo más intensa que la ficción. En especial en estos días en los que cada elemento cuenta, será el momento de conocer un poco más ese pasado que nos costará de ver materializarse.

Ni mamíferos ni dinosaurios

La realidad es que en algunas partes del mundo se están realizando descubrimientos que pueden cambiarlo todo. En especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar con unos animales que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante.

Estamos viviendo unos días en los que el pasado cobra un importante protagonismo y lo hace de tal forma que nos descubre otra forma de ver el mundo. Hace millones de años no éramos los seres humanos los reyes de esta realidad, sino que había otras especies.

Los dinosaurios no fueron los únicos que sembraron el terror, había otros animales que se convirtieron en un problema para muchos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente ante unos cambios que se convertirán en esenciales.

Un cambio de tendencia parece que llega y lo hace de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos ante un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver, pero este descubrimiento realmente puede cambiarlo todo en muchos aspectos.

Las auténticas depredadoras de la historia fueron estas aves del terror

La historia más reciente o más bien las investigaciones realizadas en una línea del tiempo lejana, han revelado algunos detalles que han aparecido con el paso de los años. En la prehistoria más lejana hubo algunos elementos que se convirtieron en uno de los problemas más intensos a los que nos enfrentamos.

La lucha por la supervivencia era todo un reto con la llegada de unas aves depredadoras: Los expertos de paleontologia Colombia explican en su blog el descubrimiento de uno de los mayores depredadores del mundo: » El desierto de la Tatacoa está flanqueado por dos cordilleras andinas, la Central y la Oriental. Durante el Mioceno medio, la región era un paisaje húmedo de bosques, pantanos y ríos. Cuando los Andes empezaron a emerger hace 10 millones de años, los ríos se cortaron y la región se secó. Los sedimentos que fluían de las montañas en ascenso crearon unas condiciones excepcionales para los fósiles. Los yacimientos fósiles, conocidos por los paleontólogos como yacimientos de La Venta, ofrecen una rara instantánea de la vida en Sudamérica antes de que los animales de este mundo antes aislado se encontraran con los de Norteamérica en lo que los científicos llaman el Gran Intercambio Biótico Americano. Este tuvo lugar hace unos cinco millones de años, cuando los animales empezaron a desplazarse en ambas direcciones a través del istmo de Panamá, completamente formado. Las aves del terror resistieron varios millones de años más antes de extinguirse, probablemente superadas en la competencia por recursos por los grandes felinos y los cánidos. Cuando Link llamó por primera vez en relación con el espécimen de Perdomo, Federico Degrange, paleontólogo del organismo científico argentino CONICET y quien es la autoridad mundial en aves del terror, no necesitó ir a Colombia para saber que estaba ante algo extraordinario. A partir de las imágenes tridimensionales que envió Link, Degrange determinó que el fósil procedía de un ave al menos un 10 por ciento mayor que las dos mayores especies de aves cursoras, o corredoras, del terror conocidas hasta la fecha: Titanis walleri, de Norteamérica, y Kelenken guillermoi, de la Patagonia. Degrange no estaba seguro de si se trataba de un Titanis o un Kelenken extragrande, o si era una especie nueva, aunque sospechaba que era nueva. Sorprendentemente, el hueso de la pata también tenía marcas de una mordedura de cocodrilo. No estaba claro si el ave terrorífica había muerto en combate o si el cocodrilo se había topado con sus restos».