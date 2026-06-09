La NASA lanzó satélites CYGNSS en 2016 para medir vientos de huracanes y ahora, sin buscarlo, ha descubierto un inhibidor GPS militar de Irán con una precisión récord de 4,33 kilómetros

La NASA ha descubierto de casualidad un inhibidor GPS militar de Irán con una precisión récord de 4,33 kilómetros. Estos sistemas de satélites, que tenían el objetivo de medir el viento de los ciclones y sacar información sobre el avance del deshielo, han dado con un inhibidor GPS de Irán, demostrando que estos satélites pueden localizar estos aparatos desde la órbita. Los resultados han sido publicados en la revista GPS World. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el importante descubrimiento de la NASA con respecto a Irán.

En la madrugada del domingo, la guerra de Irán se reabrió después de que los ayatolás ordenaran atacar Israel en respuesta a la ofensiva israelí sobre Beirut. Este fue el primer lanzamiento de misiles de Irán desde el alto al fuego decretado hace unas semanas y abre un nuevo tablero en un conflicto de Oriente Medio que parece que va para largo. Todo ello mientras Donald Trump intenta volver a abrir el estrecho de Ormuz para no deteriorar la economía mundial.

Al hilo de la guerra de Oriente Próximo, la revista GPS World ha publicado un estudio en el que ha informado que los satélites CYGNSS lanzados por la NASA en 2016 para medir los vientos huracanados y obtener información sobre el deshielo han dado con un inhibidor GPS militar de Irán con una precisión récord de 4,33 kilómetros. Sean Gorman, consejero delegado de la empresa americana Zephr.xyz, es el líder de una investigación en la que se extrae una interesante conclusión: estos satélites son capaces de interceptar un inhibidor GPS, que son dispositivos diseñados para bloquear o interferir señales de geolocalización emitidas por satélites.

El descubrimiento de la NASA con Irán

«Convergencia sobre el inhibidor: localización de interferencias GPS mediante satélites duales desde el espacio». Este es el titular del estudio publicado en la revista GPS World sobre este importante descubrimiento realizado por los satélites que en su día fueron lanzados a la órbita para recopilar información sobre las situaciones climáticas adversas a las que se expone el ser humano en un futuro, como pueden ser los vientos huracanados o el deshielo.

Este grupo de investigadores hizo este importante descubrimiento en la zona del estrecho de Ormuz, que ahora se ha convertido en uno de los grandes puntos de conflicto a nivel mundial. «Dos satélites observaban desde puntos de vista muy diferentes y, juntos, demostrarían algo nuevo: que los sensores espaciales pueden localizar un inhibidor de GPS terrestre con una precisión de pocos kilómetros, utilizando únicamente principios físicos», se puede leer en el artículo.

«Identificamos un inhibidor de GPS que operaba cerca de 27.32°N, 52.87°E (aproximadamente a 50 km al suroeste de Shiraz) que estuvo activo el 8 y el 20 de enero de 2026, con períodos de inactividad confirmados el 15 y el 27 de diciembre de 2025. La posición del inhibidor se estableció mediante inteligencia de señales independiente», dicen los investigadores, que dejaron claro que: «Esto nos proporcionó un experimento controlado: dos fechas con el inhibidor activado y dos fechas de referencia con el inhibidor desactivado, con cobertura satelital tanto de CYGNSS como de NISAR durante todo el período».

A modo de resumen, este estudio informa que el satélite CYGNSS de la NASA es capaz de detectar una huella de interferencia a lo largo de cientos de kilómetros y localiza la fuente mediante la física de la distancia inversa. De forma conjunta con el satélite NISAR, «ambos sistemas alcanzan una precisión inferior a 7 km de forma independiente; juntos, realizan una validación cruzada y generan la confianza que exige su uso operativo». «El inhibidor de señal cerca de Shiraz sigue ahí, más potente que nunca. Los satélites siguen vigilando», se puede leer en este artículo.