Una misteriosa zona fría en el Atlántico es señal de un colapso actual: Islandia se congelará

El calentamiento de la Tierra cada año es un hecho, pero no todo el planeta se calienta; hay una zona de nuestro mundo que, en contraposición, se enfría. Esta zona se sitúa en una zona del Atlántico norte.

Un punto frío, agujero térmico o masa de aire frío que se localiza al sureste de la costa de Groenlandia. Los expertos han señalado principalmente dos factores conectados de forma directa con el cambio climático.

Debilitamiento de la AMOC

La existencia de esta capa fría en Groenlandia no es una casualidad. La causa principal es la desaceleración de la circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC).

Este sistema de corrientes funciona como una cinta transportadora que arrastra agua cálida desde los trópicos hacia el norte. El AMOC transporta agua cálida y salada desde el Golfo de México hasta las costas europeas. Se hunde en el fondo del Atlántico norte y luego vuelve a ascender.

Su pérdida de fuerza o desaceleración provoca que llegue mucho menos calor a esa región específica del océano. Al no recibir el flujo térmico habitual, la zona experimenta un enfriamiento continuo mientras el resto del planeta se calienta.

El deshielo masivo de Groenlandia

El motor que impulsa esta circulación oceánica del Atlántico depende de la densidad del agua (el agua fría y salada se vuelve densa y se hunde). Sin embargo, el calentamiento global está provocando un derretimiento acelerado de los glaciares de Groenlandia, inyectando gigantescas cantidades de agua dulce en el Atlántico norte.

Este aporte de agua dulce genera dos efectos inmediatos: