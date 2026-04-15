Japón se pasa el juego: quiere construir un anillo solar en la Luna que suministre de energía renovable a la Tierra

Quiere construir un anillo solar en la Luna que suministre de energía renovable a la Tierra, Japón se pasa de juego con una idea que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, podremos empezar a soñar en un futuro de esos que pueden ser claves en muchos sentidos. Podremos descubrir lo mejor de un giro radical que nos descubre esta novedad destacada que podremos empezar a ver llegar. Un giro radical que puede convertirse en algo esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Se pasa de juego Japón, este país que se mantiene al día de la mejor tecnología posible, puede descubrirnos una forma de conseguir una energía que nunca se termina. Renovable y con la capacidad de mantener a toda una civilización que cada vez más necesita recurrir a estos elementos para poder sobrevivir. Esta energía que necesitamos para poder sumergirnos de lleno en este tipo de capacidad del ser humano para poder conseguir aquello que desea y más. Un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Se pasa de juego Japón

Un país como Japón se prepara para hacer frente a una serie de elementos que irán en aumento en los próximos años. Estamos ante un territorio que puede necesitar cada vez más y más energía. Es hora de que conozcamos un poco mejor este punto del mundo.

Con una dependencia energética que quedó en suspense con el reciente desastre de Fukushima. Demostró al mundo que la energía nuclear no está excepta de determinadas catástrofes, pese a las mejoras obtenidas en estos años en cuanto a seguridad necesaria.

Las renovables son la alternativa limpia, aunque se necesitan algunos elementos que pueden convertirse en el mejor aliado de estos cambios de tendencia, tocará estar listos para afrontar una dependencia energética que puede ir en aumento. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en breve.

Es hora de determinar lo que puede pasar con un proyecto que puede parecer del todo inesperado, pero este tipo de elementos pueden convertirse en la antesala de algo más. Esta nueva forma de obtener energía con algunas peculiaridades que nos pueden sorprender será la que nos dará un giro radical en la manera de ver el mundo y la reciente exploración a la Luna.

Un anillo solar en la Luna puede suministrar energía renovable a la Tierra

La Luna se ha convertido en el objetivo de las grandes potencias, quieren llegar hasta ella lo antes posible para conseguir obtener este pequeño tesoro que podría suministrarnos una gran variedad de elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener.

Tal y como explican desde Shimizu una empresa japonesa destinada a la consultoría espacial: «Se está produciendo un cambio del paradigma existente de conservación de los recursos limitados en la tierra al concepto de producir energía limpia casi ilimitada, y utilizar libremente la abundancia de energía limpia. El LUNA RING para la generación de energía solar lunar encarna ese concepto. Arria una idea original con la investigación y el desarrollo de la tecnología espacial. El planeta tierra es un regalo del sol. La energía del sol es perpetua y no tendrá un impacto adverso en el medio ambiente de la tierra, sin importar cuánta energía usemos. La energía masiva del sol nos dará una tierra hermosa y un estilo de vida abundante en el futuro. Esta es una nueva propuesta de Shimizu Corporation».

Siguiendo con la misma explicación: «Haremos un uso máximo de los recursos en la luna para construir una planta de energía lunar. La arena de la luna es un compuesto de óxido, por lo que sería posible producir oxígeno y agua si el hidrógeno fuera traído de la tierra. Además, podríamos producir cemento mezclando agua con arena y grava para producir hormigón. También sería posible utilizar el calor del sol para producir bloques y fibra de vidrio. n grupo de células solares que se extenderán alrededor de los 11.000 km del ecuador lunar y tendrán una anchura de unos pocos kilómetros a 400 km en el punto más ancho. Generarán energía solar de forma continua. Una base de transmisión de energía estará estacionada en el lado orientado a la tierra de la superficie de la luna. Cuando la luz solar brilla en el otro lado de la luna, este cable transmitirá energía a la base de transmisión. a energía se transmitirá a una rectena de recepción de energía en la tierra desde una antena de transmisión de 20 km de diámetro. Se utilizará una baliza de guía inalámbrica basada en la tierra para garantizar una transmisión precisa. Se generará un rayo láser de alta densidad de energía a partir de la luz solar. Se utilizará una baliza guía terrestre para garantizar una transmisión precisa».