El interior de la Tierra empezó a comportarse de manera diferente: los científicos describen un fenómeno que aún no pueden explicar

Investigadores analizaron mediciones terrestres y recogieron datos satelitales durante más de 25 años, y revelaron que alrededor de 2010 se produjo una importante inversión de flujo bajo el océano Pacífico ecuatorial.

Este fenómeno aparentemente significativo podría explicar el funcionamiento del escudo magnético que protege a la Tierra de la radiación cósmica. El flujo de hierro fundido sufrió un importante cambio de dirección que a día de hoy nadie puede explicar.

Nivel de peligrosidad

No se trata de ninguna catástrofe ni de ninguna amenaza inminente. Este fenómeno sucede a unos 2.250 kilómetros debajo de nuestros pies, en la capa externa del núcleo terrestre. Esta capa está compuesta mayormente por hierro fundido, donde los investigadores de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, han visto cambios.

Su estudio publicado en la revista Journal of Studies of Earth’s Deep reveló que una gran área de fluido compuesto en hierro se expandía, comenzando a desplazarse hacia el este, cuando anteriormente se desplazaba lentamente hacia el oeste. Un movimiento que, aunque pueda parecer insignificante, desempeña un papel fundamental en la creación del campo magnético terrestre.

Estos movimientos funcionan como un escudo protector que desvía parte de la peligrosidad solar y cósmica. Sin ellos, la Tierra sería un lugar menos apto para que proliferase la vida.

Los científicos siguen investigando si este movimiento se trata de una desviación a corto plazo, si es parte de un ciclo regular o si se trata de la aparición de un nuevo flujo estable dentro del núcleo.

Incógnitas de este proceso

Los expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA) también han hablado de los resultados, señalando que este descubrimiento demuestra que los cambios regionales pueden ocurrir muy rápidamente, en tan solo una década.

Los expertos señalan que estos resultados pueden ayudar a aclarar las relaciones entre el núcleo externo, el núcleo interno sólido y la parte inferior del manto terrestre.

El campo magnético terrestre está en constante movimiento. Evoluciona y reacciona a los cambios en el flujo del hierro del núcleo externo. Por tanto, el cambio de dirección es importante, ya que afecta a las operaciones satelitales, a los sistemas de navegación y las predicciones meteorológicas.

Este fenómeno nos recuerda lo importante que es lo que pasa debajo de la tierra y todo lo que aún desconocemos pese a siglos de investigación.