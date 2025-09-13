Hallazgo inédito de la NASA: encuentra un objeto extraño que se acerca cada vez más al Sol y no tienen respuesta

Encuentran un objeto extraño que se acerca cada vez más al Sol y no tienen respuesta para este hallazgo inédito de la NASA. Los expertos no dejan de actualizar el recorrido de un objeto que está dando mucho de qué hablar entre la comunidad científica. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que todo el mundo puede estar en peligro ante estos objetos que desconocemos por completo.

Este tipo de objetos que van llegando a nuestro sistema pueden darnos más de una sorpresa. La NASA se ha encargado de poner sobre la mesa que el Sol y el planeta Tierra puede estar en peligro.

La NASA hace un hallazgo inédito

Los expertos de la NASA no dudan en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con algunas novedades que pueden afectarnos de lleno.

Ser conscientes de que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en este futuro en el que nos centraremos en el espacio exterior.

La NASA se centra en una serie de elementos que pueden acabar marcando un futuro en el que deberemos empezar a pensar en un giro radical.

El estudio de los objetos que pasan cerca de la Tierra es uno de los trabajos que realiza la NASA, en busca de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Cada vez más cerca del sol está un objeto extraño para el que nadie encuentra explicación.

Tal y como explican en el blog de la NASA: «El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, fue el primero en informar sobre sus observaciones del cometa 3I/ATLAS al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025. Desde ese primer informe, se recopilaron las observaciones hechas antes del descubrimiento en los archivos de tres telescopios ATLAS en diferentes partes del mundo y en la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky de Caltech, en el Observatorio Palomar del condado de San Diego, California. Estas observaciones “previas al descubrimiento” se remontan al 14 de junio».

Siguiendo con la misma explicación: «El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar. El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas). 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1,4 au (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte. El tamaño y las propiedades físicas de este cometa interestelar están siendo investigados por astrónomos a nivel mundial. 3I/ATLAS debería permanecer visible para los telescopios terrestres hasta septiembre de 2025, después de lo cual pasará demasiado cerca del Sol para poder ser observado. Reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, lo que permitirá hacer nuevas observaciones».