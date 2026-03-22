El fenómeno que preocupa a la ciencia y que puede cambiar todo este 2026: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que puede pasar en este 2026, hay un fenómeno que preocupa especialmente a la ciencia. Estaremos ante una serie de cambios en el tiempo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo esencial que tengamos en mente. Una novedad que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

La ciencia parece que tiene muy claro lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que vamos a iniciar un giro destacado. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará con una mirada puesta a un cielo que puede convertirse en una auténtica pesadilla. En especial en estos días en los que realmente cada día puede convertirse en estas jornadas en las que cada detalle contará de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Este fenómeno que preocupa a la ciencia puede cambiar todo lo que pensábamos de este 2026.

No estamos preparados para lo que llega

Este 2026 nos enfrentamos a un nuevo fenómeno en el tiempo que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una serie de detalles que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede convertirse en un problema para determinados puntos del país. Tocará conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Estaremos a merced de un giro destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. En unos días en los que venimos de un mal tiempo en el que la inestabilidad puede acabar siendo un problema incluso mayor.

Los meteorólogos no dudan en darnos algunos detalles que pueden hacer de este cambio de tiempo una importante dura realidad que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, estaremos ante un fenómeno poco común que podría acabar de darnos algunas situaciones del todo inesperados.

Este es el fenómeno que preocupa a la ciencia y puede cambiar todo este 2026

Este 2026 será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en breve y pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «El Niño es uno de los procesos naturales que más influyen en el comportamiento del clima a escala planetaria. Se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual durante varios meses seguidos. Aunque el cambio ocurre en una región concreta de este océano, sus efectos repercuten mucho más allá. Ese calentamiento de las aguas altera la relación entre el océano y la atmósfera, desencadenando así, una serie de cambios en los patrones meteorológicos. Como resultado, pueden modificarse las lluvias, temperaturas o la frecuencia de tormentas en distintas partes del mundo. En condiciones normales, los vientos alisios soplan a lo largo del ecuador empujando el agua cálida hacia el Pacífico occidental, cerca de Indonesia y Australia. Esto permite que frente a la costa de Sudamérica afloren aguas más frías desde las profundidades del océano».

Siguiendo con la misma previsión: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término “súper El Niño”. Estos episodios extremos son poco frecuentes, pero cuando se producen pueden amplificar de forma notable sus efectos climáticos. El océano libera grandes cantidades de calor acumulado hacia la atmósfera, lo que influye en los sistemas meteorológicos de muchas regiones del planeta. En las últimas décadas se han registrado varios eventos muy intensos, especialmente los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Todos ellos coincidieron con importantes anomalías climáticas a escala global. Además, los años dominados por un El Niño fuerte suelen situarse entre los más cálidos registrados. Esto ocurre porque parte del calor almacenado en el océano se libera hacia la atmósfera, elevando temporalmente la temperatura media del planeta. egún estimaciones recientes, existe aproximadamente entre un 50 % y un 60 % de probabilidad de que El Niño se desarrolle a partir del verano u otoño de 2026. Algunos modelos climáticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas sugieren incluso que, si el calentamiento del Pacífico continúa intensificándose, el fenómeno podría llegar a convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados».