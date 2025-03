Los expertos sentencian: el motivo por el que salen canas a personas cada vez más jóvenes

Hay un motivo por el que salen canas a personas que cada vez son más jóvenes, algo que quizás nos acabe provocando más de un dolor de cabeza. Los científicos han analizado una serie de elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después. Ese momento en el que empezamos a ver llegar algunos detalles que pueden ser los que nos acompañen en estos momentos. Una situación que nos dará un giro radical para el que quizás no estábamos preparados.

Ese pelo blanco que, en general, supone ganar años, no tiene por qué reflejar que ya tenemos una edad, sino que realmente puede acabar siendo lo que no pensar en unos cambios a los que nos enfrentamos. En ese momento esperamos un cambio que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar. Estos cambios físicos tienen su razón de ser, especialmente si tenemos en cuenta que debemos empezar a tener en cuenta algunos cambios destacados. Las canas llegan a personas cada vez más jóvenes por un motivo.

Los expertos sentencian

Los científicos lanzan una serie de estudios que han acabado de darnos algunas novedades destacadas. Quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

La llegada de una cana puede dar algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta, algunas novedades que pueden ser claves. La ciencia intenta averiguar los motivos por los que aparecen en cada vez más personas jóvenes.

Las claves genéticas, pero también, ese elemento que hace que sea un cambio destacado que puede acabar siendo lo que marque una diferencia. Recordando a las otras familias que empezaron con canas, quizás descubrimos que la edad en la que aparecen es cada vez menor.

Todo cambia, las nuevas generaciones se enfrentan a cada vez más retos. No es fácil afrontar algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Si has empezado a notar que el cabello empieza a cobrar un tono diferente, quizás acabarás obteniendo un plus que, sin saberlo, descubriremos un cambio importante. Estas canas prematuras tienen un motivo de peso, según los expertos.

Este es el motivo por el que salen las canas a personas cada vez más jóvenes

Las personas cada vez más jóvenes acaban teniendo canas, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de unos estudios que quizás nos darán las respuestas que esperaríamos.

Los expertos de Redenhair ponen en su blog un listado de las causas que hacen que cada vez tengamos más canas antes.

La genética desempeña un papel crucial, y es que la aparición de canas prematuras tiene mucho que ver con el historial familiar. Si tus progenitores experimentaron la aparición temprana de canas, es probable que estés genéticamente predispuesto/a a seguir sus pasos. Existe un gen conocido como IRFS4, que influye directamente en la producción, la regulación y el almacenamiento de la melanina. Estos factores determinan tanto el color de tu cabello como el inicio de la aparición de las canas. La herencia capilar es una realidad y también la causa más común de la aparición de pelo canoso en personas jóvenes.

Sufrir periodos de estrés deteriora gravemente las células de los folículos pilosos y esto puede desembocar en numerosos problemas capilares: cabello débil, caída excesiva o problemas en el cuero cabelludo son algunos de los efectos negativos más habituales. Y entre estas células también están los melanocitos, encargados de la pigmentación del pelo. Su deterioro supone una disminución progresiva en la producción de melanina y la consecuente aparición de canas.

Fumar en exceso acentúa el proceso de oxidación celular e inhibe el correcto funcionamiento de los melanocitos en los folículos pilosos: la producción de melanina se ralentiza y el cabello pierde su color más rápidamente. Por este motivo, es habitual que las personas fumadoras empiecen a tener canas antes que las personas no fumadoras.

Otros factores que, aunque menos habituales, también pueden influir en la aparición de canas son algunas enfermedades autoinmunes como el vitíligo o la diabetes tipo 1A. También algunos trastornos tiroideos o otras enfermedades hereditarias pueden ser un motivo de la aparición de canas prematuras.

También pueden afectar a nuestra melena algunos químicos que usamos a diario o que están presentes en el ambiente, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en este cambio de ciclo. Cambiar los hábitos diarios tiene mucho que ver en la aparición de canas.