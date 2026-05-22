Eventos astronómicos de junio de 2026: conjunciones, solsticio y todo lo que puedes ver en el cielo este mes

Junio de 2026 viene cargado de cielo interesante. No es un mes de eclipses ni de lluvias de meteoros especialmente intensas, pero sí ofrece varios eventos muy agradecidos para quien disfruta mirando hacia arriba sin necesidad de grandes preparativos. Eventos como la conjunción entre Venus y Júpiter nos sorprenderán. No hay perderse el solsticio de verano, y la llegada del día que tiene más luz en todo el año. A eso se suma la Luna nueva, ideal para observación de cielo profundo, y la conocida Luna llena de fresa.

Lo mejor de junio es precisamente eso: no hace falta ser astrónomo ni tener equipo profesional. Con un horizonte despejado y algo de paciencia, el mes regala escenas muy fotogénicas y fáciles de seguir desde España.

Calendario de eventos astronómicos de junio de 2026

8–9 junio Conjunción Venus y Júpiter Excelente tras la puesta de sol, horizonte oeste /saturno

14–15 junio Luna nueva No visible; cielos oscuros ideales /luna

15 junio Luna en perigeo Observable según fase, más cercana a la Tierra /luna

17 junio Luna creciente con Mercurio y Venus Buena tras el atardecer /mercurio

21 junio Solsticio de verano Evento astronómico global; cambio estacional /sol

Evento astronómico global; cambio estacional /sol 29 junio Luna llena de fresa Excelente al anochecer y madrugada /luna

Los eventos más destacados de junio de 2026

Conjunción Venus y Júpiter (9 de junio)

Este es, probablemente, el evento visual más llamativo del mes.

Durante las noches del 8 y 9 de junio, Venus y Júpiter aparecerán muy próximos en el cielo occidental tras el atardecer. No estarán realmente cerca en el espacio, claro; es un efecto de perspectiva desde la Tierra. Pero visualmente parecerán casi una pareja celeste.

Venus brillará con más intensidad, mientras Júpiter aparecerá ligeramente más tenue justo al lado. La separación angular será lo bastante pequeña como para disfrutarlos sin esfuerzo a simple vista, e incluso cabrán juntos en el campo de visión de unos prismáticos.

Desde España, conviene mirar entre 30 y 90 minutos después de la puesta del Sol, con horizonte oeste despejado. En ciudades con edificios altos puede costar más porque estarán relativamente bajos.

Luna nueva y perigeo (15 de junio)

La Luna nueva de junio se produce en la madrugada del 15 de junio (UTC), una fase siempre interesante aunque, paradójicamente, no sea visible. ¿Por qué importa entonces? Porque cuando la Luna está nueva, su brillo no interfiere con la oscuridad natural del cielo. No será una “superluna” porque no coincide con Luna llena, pero astronómicamente sí es un dato relevante.

Si tienes telescopio, esta no es la mejor noche para observar la Luna… pero sí una gran noche para mirar todo lo demás.

Solsticio de verano (21 de junio)

El verano astronómico arranca oficialmente el 21 de junio de 2026. El instante exacto del solsticio ocurre a las 08:24–08:25 UTC, que en España peninsular corresponde a media mañana. Es el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación norte respecto al ecuador celeste. Traducido: el día más largo del año en el hemisferio norte.

No es un fenómeno “visible” como una conjunción, porque no verás un destello especial ni nada parecido. Pero sí notarás su efecto: amanecer temprano, atardecer tardísimo y muchas horas de luz.

En ciudades como Madrid o Toledo, la duración del día rozará las 15 horas.

Para observadores del cielo tiene otra consecuencia: las noches astronómicas se acortan mucho. Hay menos tiempo de oscuridad completa, así que toca aprovechar bien cada ventana.

Luna llena de fresa (29 de junio)

La última gran cita del mes llega con la Luna llena del 29 de junio. Se la conoce popularmente como Luna de fresa, aunque el nombre no tiene relación con su color. Proviene de tradiciones norteamericanas vinculadas a la cosecha estacional.

Eso sí: visualmente puede verse anaranjada o rojiza al salir por el horizonte, por pura física atmosférica.

Consejos para observar el cielo en junio desde España

Mejor hora para salir a mirar

Depende del evento, pero junio tiene una particularidad: anochece tarde.

En gran parte de España, el cielo no alcanza oscuridad útil hasta cerca de las 22:30 o incluso más tarde según la zona. Para conjunciones planetarias, conviene salir poco después de la puesta del Sol. Para observación de estrellas o Vía Láctea, mejor esperar entrada la noche.

Si estás en costa o grandes ciudades, la contaminación lumínica complica bastante las cosas. Un desplazamiento corto puede cambiarlo todo.

A simple vista, binoculares o telescopio: qué necesitas

Muchísimo se puede ver sin equipo. Venus, Júpiter y la Luna son perfectamente visibles a simple vista. De hecho, la conjunción del 9 de junio está pensada casi para observación casual.

Con prismáticos 10×50 la experiencia mejora bastante. Verás mejor separación planetaria, detalles lunares básicos y más estrellas.

El telescopio ya entra en otro nivel, aunque junio no es necesariamente el mejor mes para sesiones largas por la corta duración de la noche.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el evento más importante de junio de 2026?

La conjunción Venus-Júpiter del 9 de junio es el evento más llamativo y accesible para el público general. Dos de los objetos más brillantes del cielo juntos, visibles sin equipamiento y fáciles de localizar.

¿Se pueden ver los planetas a simple vista en junio?

Sí. Venus será muy evidente tras el atardecer. Júpiter también, especialmente a comienzos de mes y durante la conjunción. Mercurio tendrá una aparición más complicada pero posible en fechas concretas con horizonte limpio.

¿Cuándo es el solsticio de verano de 2026?

El solsticio de verano del año 2026 será el día 21 de junio y marcará la eclosión oficial del verano astronómico. Al llegar esa fecha, el Sol alcanzará su punto más alto respecto al plano del ecuador celeste, lo que origina la jornada con más horas de luz del año en España. En la península eso se traduce en algún amanecer muy pronto y en atardeceres tardíos. Para los aficionados de la astronomía significa la reducción de las noches pero cielos igualmente interesantes.