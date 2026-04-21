Egipto rompe lo establecido: acaba de encontrar un pozo de petróleo valorado en 130 millones de barriles que cambia las reglas

Egipto y la compañía energética Eni han anunciado un hallazgo «significativo» de gas natural frente a la costa del país norteafricano, en un contexto marcado por su elevada dependencia de las importaciones energéticas. Según ha informado la propia empresa, las primeras estimaciones apuntan a unos 2 billones de pies cúbicos de gas en el yacimiento de Temsah, situado en el Mediterráneo oriental. Además, el Ministerio del Petróleo egipcio ha indicado que el hallazgo incluye alrededor de 130 millones de barriles de condensados.

El pozo, denominado Denise W 1, se encuentra a unos 70 kilómetros de la costa y a menos de 10 kilómetros de infraestructuras ya existentes, lo que podría acelerar su desarrollo. Según Eni, se trata de un reservorio de areniscas con gas de «alta calidad» y un espesor neto útil cercano a los 50 metros. En julio de 2025, se renovó por 20 años la concesión de Temsah con Egyptian General Petroleum Corporation y Egyptian Natural Gas Holding Company. En este proyecto, Eni opera con una participación del 50% junto a bp a través de la joint venture Petrobel.

El pozo de petróleo hallado en Egipto

El yacimiento podría «abrir nuevas oportunidades en zonas aún poco explotadas del Mediterráneo» y contribuir a reforzar las reservas energéticas del país, impulsando su producción de gas natural. Así lo ha señalado el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales tras la perforación del pozo Denise W 1. Las primeras estimaciones sitúan las reservas en torno a 56.000 millones de metros cúbicos de gas y unos 130 millones de barriles de condensados.

La perforación se llevó a cabo tras el acuerdo firmado en julio de 2025 entre Eni, la Egyptian General Petroleum Corporation y la Egyptian Natural Gas Holding Company, que permitió renovar la concesión de Temsah por un periodo de dos décadas. En este proyecto, ENI opera con una participación del 50%, junto a la compañía británica bp, que posee el otro 50%. El activo está gestionado por Petrobel, la empresa conjunta entre Eni y EGPC. La compañía italiana mantiene presencia en Egipto desde 1954 y actualmente desarrolla una cartera diversificada que abarca actividades de exploración, desarrollo y producción en el país.

El contexto energético explica buena parte de este movimiento. Egipto ha reconocido que el coste de importar gas se ha disparado en los últimos meses, con una factura mensual que rondaría los 1.650 millones de dólares, frente a los 560 millones previos al conflicto.

Estrategia energética

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto ha anunciado cuatro nuevos descubrimientos de petróleo y gas en el Desierto Occidental, en el marco de su estrategia para aumentar la producción interna y reducir la dependencia de las importaciones energéticas. En conjunto, estos pozos aportan una producción estimada de unos 4.500 barriles diarios de crudo y 2,6 millones de pies cúbicos de gas natural.

Uno de los hallazgos más relevantes ha estado liderado por Tharwa Petroleum, con el pozo EAS Z-3 en la zona de East Abu Sennan, que alcanza una producción inicial de 1.500 barriles diarios. Aunque las reservas totales aún están en evaluación, se están realizando pruebas adicionales para determinar su potencial a largo plazo.

Por su parte, Khalda Petroleum ha logrado dos nuevos descubrimientos en el área de Matrouh. Los pozos SULTAN S-1X RC y ALEX NW-1X suman más de 1.500 barriles diarios de crudo y 1,7 millones de pies cúbicos de gas, consolidando la presencia de la compañía en esta región clave del oeste del país.

En la zona de Abu Sennan, Burj Al Arab Petroleum Company ha confirmado un resultado positivo en el pozo AS Z-2X, con una producción estimada de 1.305 barriles diarios y cerca de 900.000 pies cúbicos de gas asociado. Ya se están preparando las infraestructuras necesarias para integrarlo en la red nacional de producción.

Estos hallazgos encajan con la política energética del Gobierno egipcio, centrada en aprovechar al máximo los recursos propios y reducir la dependencia exterior.

Petróleo bajo las aguas de este país del Caribe

Jamaica podría estar ante un cambio relevante tras detectarse indicios de hidrocarburos en sus aguas. Un estudio geoquímico realizado en la licencia Walton-Morant Licence por United Oil & Gas ha identificado compuestos asociados al petróleo en el lecho marino, lo que apunta a la posible existencia de un sistema petrolífero activo.

Aunque todavía no se trata de un descubrimiento comercial, el Gobierno considera estos resultados como los más prometedores en décadas. El ministro de Energía, Daryl Vaz, ha destacado que los datos son positivos desde el punto de vista científico, pero ha insistido en que aún queda un largo proceso antes de hablar de producción real.

El siguiente paso sería iniciar perforaciones exploratorias, una fase compleja y costosa: cada pozo podría requerir entre 60 y 80 millones de dólares, y se estima que harían falta al menos 14 para confirmar si existe un yacimiento rentable. Por ello, el país busca socios internacionales que ayuden a financiar el proyecto. Incluso en el escenario más optimista, estas perforaciones no comenzarían antes de 2027 o 2028.