Da miedo pero el deshielo acaba de sacar a la luz un objeto con más de 2.300 años que no debería estar ahí

El hielo tiene la capacidad de mantener objetos, animales o personas completamente intactos. Gracias a esa capacidad se han descubierto hallazgos históricos que han cambiado completamente nuestra forma de entender la historia. Recientemente se ha encontrado en Siberia un objeto de hace más de 2.300 años que ha dado un giro al entendimiento de la época.

El objeto encontrado es una bota de cuero en perfectas condiciones de hace más de dos milenios, perteneciente a la cultura saka. Según la web Arkonews, la bota fue encontrada cerca de las montañas de Altái, en Siberia Occidental. En esta región, las condiciones meteorológicas tan extremas crearon una especie de cápsula del tiempo que ha mantenido intacta parte de los objetos y el entorno de la época de gran valor histórico.

El método de congelación de estos objetos es increíble; tras el enterramiento de la bota por los sedimentos y el paso del tiempo, se formó una capa de tierra y roca encima de ella. Entre las pequeñas grietas de esta capa se infiltró agua que, sumada a las extremas temperaturas bajo cero que se alcanzan en esta región de Siberia oriental, alcanzó el punto de congelación extrema, haciendo prácticamente imposible que dichos objetos se pudieran recuperar.

La bota de cuero, con muchos detalles y gran cantidad de materiales, nos da pistas del gran desarrollo en el nivel artesanal de los pueblos de la época. Láminas metálicas, patrones de colores y geométricos o elementos de vidrio encontramos dentro de esta prenda. Aparte del aporte estético, la presencia de tantos materiales nos puede dar pistas sobre el nivel socioeconómico o estatus social del dueño o dueña de la bota.

La bota fue rápidamente enviada al Museo Estatal del Hermitage, donde forma parte de una colección clave para entender las costumbres características y distintos ritos de los pueblos de la época.