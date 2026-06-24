Cuántas neuronas tiene el cerebro humano: mitos y realidad

Nuestro cerebro humano es fascinante, y eso lo que conocemos, porque se sabe que nos queda mucho por descubrir. Pensamos gracias a él. Y eso que nos dicen que solo usamos en nuestro día a día en torno al 10% de la capacidad cerebral que tenemos. Poco a poco se van descubriendo cosas realmente asombrosas del cerebro humano.

Cuántas neuronas tiene el cerebro humano: la cifra real

En el siglo XX se decía que nuestro cerebro albergaba en torno a 100.000 millones de neuronas. Parecía un dato cerrado, pero la ciencia rara vez funciona así. A medida que aparecen métodos más precisos, muchas ideas que parecían inamovibles terminan ajustándose.

La conocida neurocientífica brasileña Suzana Herculano-Houzel y su equipo recalcularon estas cifras y asombraron a la comunidad científica entera. Llegaron a la conclusión de que el cerebro humano tiene unos 86.000 millones de neuronas.

Y aun así, sigue siendo una cifra difícil de imaginar. Basta pensar que cada una de esas neuronas es capaz de comunicarse con miles de células más.

Hay otro detalle que suele sorprender. La mayor parte de las neuronas estarían en el cerebelo, tras el encéfalo. Y ahí está una de las claves. Una neurona aislada tiene capacidades limitadas. Miles de millones trabajando juntas generan algo completamente distinto.

El mito de que solo usamos el 10% del cerebro

Pocas ideas han sobrevivido tanto tiempo pese a carecer de base científica como la teoría del 10 %. Seguramente parte de su éxito se debe a que resulta atractiva. La posibilidad de que exista una inmensa reserva de potencial oculto esperando ser desbloqueada encaja perfectamente con determinadas narrativas de superación personal. Es una historia que vende.

El problema es que no es cierta. No existe un enorme porcentaje del cerebro que permanezca permanentemente apagado. Cada región tiene funciones específicas y participa en distintos procesos según las circunstancias.

Incluso cuando dormimos. Los neurólogos llevan observándolo desde hace décadas.

Sobre el origen exacto de esta creencia no existe consenso absoluto. Algunas teorías apuntan a interpretaciones erróneas de investigaciones tempranas relacionadas con el potencial humano. Otras señalan que determinadas ideas fueron simplificándose hasta acabar convertidas en una afirmación completamente distinta.

Sea como sea, la evidencia científica actual es bastante contundente. Utilizamos todo el cerebro. Eso no significa que todas las regiones trabajen al mismo tiempo ni con la misma intensidad.

Cuántas conexiones sinápticas tiene el cerebro

Las neuronas se comunican mediante estructuras conocidas como sinapsis. Son pequeños puntos de contacto donde una célula transmite información a otra utilizando señales químicas y eléctricas. Cada pensamiento depende de ellas, cada recuerdo también. Y cada habilidad que aprendemos a lo largo de la vida.

Las estimaciones actuales indican que el cerebro humano alberga aproximadamente 100 billones de conexiones sinápticas según la nomenclatura española tradicional.

Algunas conexiones se fortalecen cuando aprendemos algo nuevo o repetimos una habilidad con frecuencia. Otras se debilitan si dejan de utilizarse. Algunas desaparecen mientras otras nacen.

Es un proceso continuo. Durante la infancia esta capacidad alcanza niveles extraordinarios. Los niños generan una enorme cantidad de conexiones neuronales mientras exploran el entorno y aprenden a interactuar con él.

Más adelante entra en juego un mecanismo llamado poda sináptica. Aunque el nombre pueda sonar negativo, es una parte fundamental del desarrollo cerebral. El cerebro elimina conexiones poco eficientes para optimizar el funcionamiento de las redes más útiles.

Diferencia entre neuronas y células gliales

Las neuronas son las responsables directas de transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. Son, por decirlo de alguna manera, las protagonistas más visibles del sistema nervioso. Pero hay otro grupo que ha estado siempre en segundo plano, pero con importancia creciente: las células gliales.

Durante décadas se pensó que cumplían una función relativamente simple. Algo parecido a un soporte estructural encargado de mantener a las neuronas en condiciones adecuadas.

Hoy sabemos que esa visión se quedaba muy corta. Las células ayudan a formar la mielina, clave en comunicación neuronal, e intervienen en muchos procesos del cerebro.

Hay varios tipos de estas células gliales, y cada una tiene responsabilidades distintas, pero todas colaboran en el funcionamiento global del cerebro.

Otro mito que ha quedado atrás es la antigua creencia de que existían diez células gliales por cada neurona. Las investigaciones actuales indican que ambas poblaciones celulares presentan cantidades mucho más equilibradas.

Cómo cambia el número de neuronas con la edad

Durante muchos años se enseñó que las neuronas perdidas no podían recuperarse jamás. La idea parecía razonable, pero hoy tenemos evidencia de que se pueden generar nuevas neuronas en la vida adulta. Ya no se considera una estructura rígida e inmutable.

También sabemos que determinados hábitos pueden influir de forma positiva en la salud cerebral. Mantener actividad física regular, dormir bien, estimular la mente con nuevos aprendizajes y controlar factores de riesgo cardiovascular suele asociarse con un mejor envejecimiento cognitivo.

Lo que muestran los estudios es algo bastante más esperanzador. El cerebro conserva una notable capacidad de adaptación incluso en edades avanzadas. Quizá aprendamos más despacio que a los veinte años. Quizá algunas funciones se vuelvan menos ágiles. El cerebro cambia, se ajusta y sigue aprendiendo mucho después de lo que se creía hace apenas unas décadas.