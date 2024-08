Comunicado urgente de la NASA por los astronautas varados en el espacio: es muy complicado

La NASA lanza un comunicado urgente ante los astronautas varados en el espacio, su regreso parece muy complicado. La agencia espacial que hace unas décadas fue capaz hasta de llegar y volver de la Luna, tiene hoy en día serios problemas para realizar una misión que aparentemente parecía sencilla. Salir de la Tierra, hasta la Estación Espacial Internacional que es un objeto cercano a nuestro planeta, a unos pocos Kilómetros de distancia, se ha convertido en una misión imposible para estos expertos.

La carrera espacial con más tecnología que hace ya 60 años, cuando empezaron las primeras naves a salir al espacio, se ha convertido en una odisea. Después de que la NASA abandonará el último transbordador espacial, ha intentado volver a reinar en los cielos con una tecnología, que, de momento, no está funcionando. De momento, no hay que lamentar víctimas, pero los astronautas que usaron para probar su nueva nave no se sabe si podrán volver a casa. Un hombre y una mujer, experimentados astronautas que consiguieron a duras penas llegar a la Estación Espacial con una nave con la que no van a poder volver con todas las garantías posibles.

La NASA lanza un comunicado urgente

La alianza de la NASA con Boeing debía darles una nueva nave con la que llegar al espacio y volver de forma segura. Siendo uno de los elementos imprescindibles para una exploración espacial que se complica por momentos. Si ya hemos visto lo que cuesta volver a salir a un espacio exterior que parece que se ha convertido en una auténtica odisea. Debemos tener en cuenta lo que está por llegar.

Son tiempos en los que parece que la tecnología no es mejor que la que dejamos atrás o al menos, somos más conscientes de los posibles errores que tiene. El fallo que tuvo la nave al salir de la Tierra ha hecho que no sea del todo segura para volver. Con lo cual, los astronautas que iban en ella, han tenido que quedarse en el único lugar seguro que había, la Estación Espacial Internacional.

Por lo que, tienen que estar pendientes de una posible reentrada que debería producirse o con otro medio o intentar arreglar la nave que tienen en su poder, algo que quizás no será posible. Ante estos cambios, tocará estar pendiente de lo que está por llegar.

Los astronautas varados en el espacio tienen complicado su regreso

La última actualización de la misión de Starliner en la que están inmersos estos dos astronautas no parece que tenga fecha de regreso, pese a las pruebas que se han realizado: «Los equipos de la NASA y Boeing continúan analizando datos de recientes pruebas terrestres y espaciales mientras evalúan el sistema de propulsión de la nave espacial Starliner durante la misión de prueba de vuelo tripulado de Boeing de la NASA. Los equipos se están tomando su tiempo para analizar los resultados de las recientes pruebas de encendido en el acoplamiento, finalizar la justificación del vuelo para el sistema de propulsión integrado de la nave espacial y confirmar la confiabilidad del sistema antes del regreso de Starliner a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. El trabajo futuro del equipo también incluye finalizar los procedimientos de desacoplamiento de la nave espacial y las mitigaciones operativas que podrían usarse en vuelo, si fuera necesario, para generar más confianza en el sistema. Mientras tanto, los equipos de apoyo terrestre y de misión de Starliner continúan preparándose para el desacoplamiento participando en simulaciones integradas con los equipos de operaciones de la estación espacial. Una vez finalizada la planificación del regreso de Starliner, que se espera que continúe hasta la próxima semana, se compartirá más información sobre los preparativos de la revisión de preparación para el regreso de la agencia y la posterior conferencia de prensa. Como siempre, la seguridad de los astronautas sigue siendo la máxima prioridad tanto para la NASA como para Boeing. Mientras los ingenieros realizan sus estudios espaciales en la Tierra, los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams siguen de cerca el progreso del equipo de tierra a bordo de la estación. El dúo se ha integrado en la carga de trabajo diaria del laboratorio en órbita, lo que le ha dado a la estación una tripulación de nueve personas, ya que su misión se superpone con la Expedición 71. Los astronautas trabajaron principalmente en el mantenimiento del laboratorio a bordo del puesto de avanzada en órbita el miércoles. Wilmore pasó tiempo inspeccionando el hardware de plomería avanzado y luego empacó los componentes de soporte vital para regresar a la Tierra. Williams instaló equipos de video de alta definición dentro del módulo de laboratorio Columbus y luego inspeccionó un lector de código de barras y hardware de radiofrecuencia. Wilmore y Williams también se asociaron y organizaron la carga dentro del módulo Tranquility antes de llamar a una conferencia de controladores de misión de Boeing».