Hay un planeta en el que llueve con olor a huevos podridos, los científicos no dan crédito a lo que acaba sucediendo en este lugar del universo. La realidad es que estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marquen estos días que tenemos y todo lo que nos está esperando. De la mano de una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que marque estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Habrá llegado ese momento en el que tendremos que salir al espacio exterior por lo que, estamos ante un cambio de situación que puede ser esencial en estos días. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Este viaje a las estrellas puede acabar marcando una serie de puntos del todo inesperados, con ciertas novedades que pueden acabar siendo esenciales en estos días. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días. Un planeta lejano nos puede dejar en shock por el olor que desprende.

No dan crédito los científicos

Los científicos no dan crédito a lo que ha aparecido en estos días, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que realmente nos afecte de lleno. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno.

Es importante estar muy pendientes de una serie de elementos que acabarán siendo lo que realmente nos impacte en un futuro en el que nos descubrirán determinados detalles que marcarán el viaje de los seres humanos. En algún momento, deberemos dejar el planeta Tierra y para hacerlo, el conocimiento de los demás lugares del universo es vital.

Tocará estar muy pendientes de algunos detalles que la ciencia va desvelando poco a poco. Aunque estemos a miles o millones de kilómetros, el estudio de esos planetas lejanos son los que marcan estos viajes que nos darán algunos elementos que pueden ser claves.

Este planeta ha acabado siendo un detalle que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese día en el que tendremos que estar pendientes de algunos detalles que serán esenciales.

En este planeta huele a huevos podridos

Los huevos podridos es un olor desagradable que quizás nos ha dejado algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que peuden ser claves de una manera esencial.

Los expertos de la Universidad Johns Hopkins nos explican que: «Un exoplaneta infame por su clima mortal ha estado ocultando otra característica extraña: huele a huevos podridos, según un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins de datos del Telescopio Espacial James Webb La atmósfera de HD 189733 b, un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter, tiene trazas de sulfuro de hidrógeno, una molécula que no solo emite un hedor, sino que también ofrece a los científicos nuevas pistas sobre cómo el azufre, un bloque de construcción de planetas, podría influir en el interior y las atmósferas de los mundos gaseoso más allá del sistema solar. Los hallazgos se publican hoy en Nature. «El sulfuro de hidrógeno es una molécula importante que no sabíamos que estaba allí. Predijimos que lo sería, y sabemos que está en Júpiter, pero realmente no lo habíamos detectado fuera del sistema solar», dijo Guangwei Fu, astrofísico de Johns Hopkins que dirigió la investigación. «No estamos buscando vida en este planeta porque hace demasiado calor, pero encontrar sulfuro de hidrógeno es un trampolín para encontrar esta molécula en otros planetas y obtener una mayor comprensión de cómo se forman los diferentes tipos de planetas». Además de detectar el sulfuro de hidrógeno y medir el azufre general en la atmósfera de HD 189733 b, el equipo de Fu midió con precisión las principales fuentes de oxígeno y carbono del planeta: agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono».

Siguiendo con la misma explicación: «»El azufre es un elemento vital para construir moléculas más complejas y, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fosfato, los científicos necesitan estudiarlo más para comprender completamente cómo están hechos los planetas y de qué están hechos», dijo Fu.

A solo 64 años luz de la Tierra, HD 189733 b es el «Jíter caliente» más cercano que los astrónomos pueden observar pasando frente a su estrella, lo que lo convierte en un planeta de referencia para estudios detallados de atmósferas exoplanetarias desde su descubrimiento en 2005, dijo Fu. El planeta está unas 13 veces más cerca de su estrella que Mercurio del sol y solo tarda unos dos días en completar una órbita. Tiene temperaturas abrasadoras de 1.700 grados Fahrenheit y es conocido por el clima cruel, incluida la lluvia de vidrio que sopla hacia los lados con vientos de 5.000 mph. Al igual que lo hizo al detectar agua, dióxido de carbono, metano y otras moléculas críticas en otros exoplanetas, Webb da a los científicos otra nueva herramienta para rastrear el sulfuro de hidrógeno y medir el azufre en planetas gaseosos fuera del sistema solar. «Digamos que estudiamos otros 100 Júpiteres calientes y todos están mejorados con azufre. ¿Qué significa eso sobre cómo nacieron y cómo se forman de manera diferente en comparación con nuestro propio Júpiter?» Dijo Fu. Los nuevos datos también descartaron la presencia de metano en HD 189733 b con observaciones sin precedentes de precisión y longitud de onda infrarroja del telescopio Webb, contrarrestando afirmaciones anteriores sobre la abundancia de esa molécula en la atmósfera».