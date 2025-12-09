Los científicos no dan crédito: la parte del cuerpo que sigue viva incluso después de morir

La realidad siempre supera la ficción, hay una parte del cuerpo que sigue activa incluso después de morir, un descubrimiento que desconcierta a los científicos. Pensar en que hay vida más allá de la muerte es un importante shock que la ciencia se encarga de darnos en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará en estos días. Es momento de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en un futuro.

El conocimiento hace más sencillo este tránsito inevitable, un punto y final al que todo el mundo deberá llegar, más tarde o temprano. En este camino que tenemos por delante, lo que han descubierto estos científicos, puede cambiarlo todo. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que parece que nos descubren estos expertos. Una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Cada paso que realiza la ciencia puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Parece que los científicos no dan crédito

Los expertos no dudan en darnos algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marque en este futuro en el que parece que la ciencia nos irá dando más de una sorpresa.

Será el momento de conectar de nuevo con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Con algunos detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Por lo que, quizás tendremos que empezar a creer un poco más en una ciencia que nos da más de una sorpresa.

Hay algunas partes del cuerpo que parece que no se centran en algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos darán más de un cambio que puede acabar siendo lo que nos abre la puerta a la esperanza. No todo el cuerpo se muere, sino que hay partes que se mantienen activas.

Esa energía que quizás se transforma y no se apaga del todo, un reciente estudio, pese a que no es muy grande, se ha realizado con 4 personas, parece arrojar un poco de luz sobre este proceso vital al que todo el mundo se deberá enfrentar.

Esta es la parte del cuerpo que sigue viva después de morir

Después de morir hay una parte del cuerpo que sigue vida, lo dicen los expertos y también aquellos que, sin duda alguna, tienen esa fe que parece que la ciencia empieza a darnos algunas señales de cambio. Este estudio no es que sea de muchas personas, sólo de 4, pero cambia un poco el paradigma que hasta ahora se ha visto.

Tal y como explican los expertos de la escuela de Medicina de la Universidad de Michigan: «A medida que las personas mueren, se cree ampliamente que sus cerebros dejan de funcionar. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte son comunes en todo el mundo, y los experimentos han encontrado que los animales de laboratorio moribundos experimentan ráfagas de actividad cerebral. Ahora, los científicos han revelado que detectaron el mismo tipo de señales cerebrales en pacientes moribundos en coma en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El nuevo estudio, el más detallado hasta la fecha sobre el cerebro humano moribundo, puede arrojar luz sobre fenómenos misteriosos como las experiencias cercanas a la muerte».

Siguiendo con la misma explicación: «Después de un «paro cardíaco», es decir, el corazón se detiene, la gente normalmente parece perder el conocimiento. Sin embargo, los investigadores han cuestionado durante mucho tiempo si la conciencia realmente continúa de alguna manera encubierta durante el proceso de muerte.

Investigaciones anteriores sugieren que entre 10 y 20 por ciento de los sobrevivientes de paro cardíaco reportan experiencias cercanas a la muerte, que a menudo implican la sensación de dejar el cuerpo, el amor y la luz, y los seres espirituales. Varios científicos incluso afirman que las experiencias cercanas a la muerte pueden ocurrir cuando la actividad eléctrica aparentemente se ha detenido en el cerebro. Los experimentos en animales de laboratorio sometidos a un paro cardíaco revelan que pueden experimentar una oleada de la llamada «actividad gamma». Las ondas cerebrales son la actividad rítmica de las células cerebrales; vienen en una serie de bandas de frecuencia que llevan el nombre de letras griegas. Las ondas gamma tienen frecuencias que van de unos 20 a 80 ciclos por segundo y están vinculadas con la función cerebral coordinada que se observa en personas que están despiertas. «La palabra coordinada aquí es importante, ya que la actividad aleatoria sería más la firma de un cerebro disfuncional moribundo que un cerebro que es capaz de producir la rica experiencia de la experiencia cercana a la muerte», dijo Peter Fenwick, un neurocientífico y neuropsiquiatra recientemente retirado del King’s College Hospital y del Instituto de Psiquiatría de Londres, a Inverse».