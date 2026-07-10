Canadá desafía a la lógica: construye en 40 días la mayor planta de reciclaje de baterías eléctricas del mundo para generar 1 GWh en 2030

Canadá busca liderar el mercado energético del futuro con una jugada arriesgada pero sumamente rentable. El flamante país norteamericano acaba de construir una gran planta de reciclaje de baterías eléctricas que ya está operativa. Y todo lo logró en un plazo muy reducido.

Cabe remarcar aquí que el objetivo de estas instalaciones no pasa por destruir los componentes, sino por darles una segunda vida. La intención principal es crear una enorme red de suministro capaz de alimentar sectores de altísima demanda en todo el mundo.

Vancouver levanta la mayor planta de reciclaje de baterías en apenas 40 días

La empresa protagonista es Moment Energy, a la cabeza de este ambicioso proyecto en el área metropolitana de Vancouver. Esta planta de baterías (la más grande de su tipo a nivel mundial) se construyó en apenas seis semanas y abrió oficialmente sus puertas a finales de junio de 2026.

Esta rapidez de ejecución no tiene parangón en la industria actual del almacenamiento energético. Ahora que las instalaciones están operativas, el bloque productivo se centra en tomar los paquetes de energía retirados de los coches eléctricos y transformarlos en sistemas estacionarios masivos, aptos para estabilizar la red local y abastecer a industrias clave.

Para lograr este hito, la compañía cerró previamente una ronda de financiación de 40 millones de dólares. Con ese impulso, la firma acumuló más de 100 millones de capital total, lo que aseguró el respaldo económico necesario para completar las obras a contrarreloj.

El plan de esta megafábrica proyecta alcanzar una capacidad de 1 GWh para el año 2030. Además de asegurar el suministro, su entrada en funcionamiento activará la creación de más de 100 puestos de trabajo especializados en la provincia de Columbia Británica durante el próximo lustro.

¿Podrá ser esta una solución para la crisis eléctrica de los centros de datos?

Téngase en cuenta que el mundo digital consume actualmente cantidades inmensas de energía. La expansión de los servidores y el procesamiento en la nube han puesto contra las cuerdas a las empresas distribuidoras. Las redes convencionales no soportan los continuos picos de tensión eléctrica.

«Esta iniciativa aporta la infraestructura idónea para sostener la próxima generación tecnológica sin colapsar el sistema», sostiene Edward Chiang, director general de la empresa. En este marco, reutilizar recursos existentes evita parones operativos y ofrece electricidad a precios mucho más asequibles.

La estrategia aborda de lleno la escasez de componentes nuevos en el mercado. En lugar de extraer más minerales de la tierra, los operarios toman las celdas automotrices que ya perdieron autonomía en carretera y las reconfiguran para un uso totalmente estático.

Todo el equipo reacondicionado cuenta con la certificación de seguridad UL 1974. Esto garantiza que las unidades cumplan con normativas internacionales estrictas y permite su instalación sin riesgos en hospitales, fábricas y pequeñas redes aisladas de distribución comunitaria.

El recurso inexplorado de los vehículos eléctricos

Durante la próxima década, millones de coches eléctricos de cero emisiones finalizarán su ciclo útil inicial. Esta situación genera un volumen gigantesco de acumuladores que suponen un problema logístico complejo de gestionar. La industria busca urgentemente alternativas para evitar desastres ecológicos.

Y en este sentido, nuestra planta protagonista de Vancouver cambia por completo la perspectiva sobre estos supuestos desechos. Al mantener toda la cadena de suministro dentro del continente norteamericano, se fortalece la economía local de una manera sostenible a largo plazo.

La reutilización de estos acumuladores ofrece múltiples ventajas estratégicas para el sector energético:

Ahorro económico: reduce los costes de producción al evitar la extracción de nuevos minerales.

reduce los costes de producción al evitar la extracción de nuevos minerales. Velocidad de despliegue: acorta los plazos de entrega frente a la fabricación tradicional.

acorta los plazos de entrega frente a la fabricación tradicional. Independencia comercial: mantiene los materiales en la región y limita compras a proveedores externos.

Compañías de primer nivel ya colaboran activamente para dar salida a sus piezas retiradas. Esta alianza estratégica evita que toneladas de litio, cobalto y níquel acaben en procesos de fundición prematuros, maximizando la rentabilidad antes del descarte definitivo.

El impacto que podría tener este avance canadiense en su economía y territorio

El enfoque canadiense fomenta la creación de riqueza en el mismo lugar donde operan las fábricas. Los beneficios económicos de retener el talento y los materiales dentro del país resultan innegables para cualquier analista del sector tecnológico o ambiental.

Para dinamizar este ecosistema, las instituciones aplican políticas de fomento que desempeñan un papel destacado. Existen créditos fiscales específicos que rebajan los costes de instalación de los clientes hasta dejarlos en menos del 10% de la inversión inicial estimada.

Estas ayudas estatales facilitan que complejos turísticos remotos u operaciones industriales aisladas puedan abandonar los contaminantes generadores diésel. El cambio hacia estos módulos ofrece un silencio operativo absoluto y anula los peligrosos riesgos del traslado frecuente de combustible.

El equipo de ingenieros de la compañía acaba de concluir una revisión de campo en una isla remota y ha comprobado el éxito de estos sistemas tras 1.000 ciclos de carga. De cara a 2027, el mercado canadiense pondrá en circulación cientos de estas prometedoras unidades estacionarias.