Así suenan los planetas: la NASA tiene al audio más impactante

El audio más impactante de la NASA lo hemos descubierto con la llegada de una serie de sonidos que nos permiten saber cómo suenan los planetas. Es sin duda alguna una de las grandes incógnitas del ser humano en esta exploración espacial que debe dejarnos en una posición complicado. Alejándonos de nuestro querido planeta Tierra, todo es posible, por lo que, debemos estar preparados para descubrir una serie de elementos que se convertirán en esenciales y que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después.

Los expertos de la NASA no dudan en dar los máximos detalles que serán los que marcarán ese futuro lejos de la Tierra. Los primeros astronautas tendrán que enfrentarse a un camino que puede ser el que les permita escuchar estos sonidos que se convertirán en la advertencia de que no están en el planeta que dejamos atrás. Cada nuevo dato que llega del espacio exterior nos sitúa en cierta manera ante una situación que puede llegar a ser especialmente complicada en muchos sentidos. Por lo que, tenemos por delante una serie de cambios que serán fundamentales.

Los planetas suenan

Para las disciplinas orientales, ese Om que empezamos a reproducir dicen que es el sonido del universo. Según la tradición hindú que nos explica Satyia yoga: «El universo es fruto de una vibración cósmica y el OM es el sonido original del universo. Se considera como el sonido primordial, la vibración primordial a partir de la cual el universo emerge, es el Ser Supremo manifestado como sonido. Representa la esencia del Yoga: la unión cuerpo-mente-espíritu. La Integración del Ser con el Todo. Como dicen nuestros cantantes de mantras favoritos, Deva Premal & Miten, es el «Sí Cósmico”. Los místicos lo llaman “el sonido sin sonido”, el sonido del universo, el cual impregna todo y nos lleva profundamente hacia un estado de paz interior. Patanjali, en los Yoga Sutra, dice que OM es el camino hacia uno mismo, hacia lo más profundo de nuestro Ser. Por todo ello, en la India es muy común ver el símbolo del OM en las puertas de las casas, templos, comercios, restaurantes, etc. Lo utilizan para armonizar las energías.Como veis, las definiciones son muchas, pero todas coinciden en la relevancia de este símbolo y su sonido. Y en cómo está unido a nuestro ser y a nuestro origen».

La ciencia y la filosofía o la religión quizás no estén tan lejos si tenemos en cuenta la ciencia que nos está rodeando. Estamos ante una serie de elementos que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

La NASA tiene el audio más impactante

La NASA nos ha presentado un vídeo con un audio de lo más impactante: «Desde 2003, el agujero negro en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo ha sido asociado con el sonido. Esto se debe a que los astrónomos descubrieron que las ondas de presión enviadas por el agujero negro causaban ondulaciones en el gas caliente del cúmulo que podían traducirse en una nota, una que los humanos no pueden escuchar unas 57 octavas por debajo del do central. Ahora, una nueva sonificación aporta más notas a esta máquina de sonido de agujero negro. Esta nueva sonificación, es decir, la traducción de datos astronómicos en sonido, se está publicando para la Semana del Agujero Negro de la NASA de este año. En algunos sentidos, esta sonificación es diferente a cualquier otra realizada antes (1, 2, 3, 4) porque revisa las ondas de sonido reales descubiertas en los datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. La idea errónea popular de que no hay sonido en el espacio se origina en el hecho de que la mayor parte del espacio es esencialmente un vacío, que no proporciona un medio a través del cual las ondas de sonido se propaguen. Por otra parte, un cúmulo de galaxias tiene grandes cantidades de gas que envuelven a los cientos o incluso miles de galaxias que lo componen, lo que proporciona un medio para que las ondas sonoras viajen. En esta nueva sonificación de Perseo, las ondas sonoras que los astrónomos habían identificado previamente fueron extraídas y se hicieron audibles por primera vez. Las ondas sonoras se extrajeron en direcciones radiales, es decir, hacia afuera desde el centro. Luego, las señales se resintetizaron en el rango de audición humana al escalarlas hacia arriba en 57 y 58 octavas por encima de su tono real. Otra forma de decirlo es que se escuchan 144 cuatrillones y 288 cuatrillones de veces más altas que su frecuencia original. (Un cuatrillón es 1.000.000.000.000.000.) El escaneo tipo radar alrededor de la imagen permite escuchar las ondas emitidas en diferentes direcciones. En la imagen visual de estos datos, tanto el azul como el violeta muestran datos de rayos X capturados por Chandra. Crédito: NASA/CXC/SAO/K.Arcand, Sonidos del SISTEMA (M. Russo, A. Santaguida)».