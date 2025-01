Alerta inminente de la NASA: se está creando un súper agujero negro

Se está creando un súper agujero negro, la NASA no duda en lanzar una alerta inminente. Lo que está a punto de llegar es algo que puede estar cambiando por momentos y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Por lo que, debemos empezar a tener en cuenta esta destacada situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días. Tenemos que estar listos para conocer un poco más un universo que puede acabar convirtiéndose en una seria amenaza en todos los sentidos.

La NASA se encarga de estudiar lo que sucede a nuestro alrededor, siendo una de las principales organizaciones que puede acabar dándonos respuesta a grandes incógnitas de la humanidad. Son días de cambios en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y que nos sumergirán en lo peor de una situación que quizás no esperaríamos. Por lo que, quizás hasta el momento no pensábamos en lo que está por llegar y en todo lo que podemos encontrar fuera de nuestro planeta. Todas las miradas de los expertos de la NASA están puestas en un fenómeno que pone los pelos de punta y puede ser una amenaza para todos.

La NASA ha lanzado una alerta inminente

Una nueva alerta nos llega desde el espacio exterior y se ha convertido en toda una novedad destacada. Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta lo que nos está esperando, de la mano de una serie de fenómenos que podemos ver desde nuestro planeta.

Los humanos se enfrentan a nuevos desafíos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos momentos en los que debemos empezar a pensar en todo lo que está a punto de pasar. Con una carrera espacial que podría ser la que nos invite a descubrir este tipo de elementos.

Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéramos pensado que nos espera un cambio de ciclo tan especial. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en la manera en la que todo nos está esperando. Con una serie de cambios que pueden ser fundamentales.

Es momento de saber qué pasa fuera de nuestras fronteras, de adentrarnos con la última tecnología de la NASA a una serie de fenómenos que pueden llegar a ser fundamentales. Este agujero negro trae de cabeza a los expertos.

Se está creando un super agujero negro

Un artículo publicado en la revista especializada iopscience ha dado con un descubrimiento que pone los pelos de punta. El llamado planeta 9 del Sistema Solar, podría estar escondiendo un super agujero negro, algo que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Tal y como nos dicen estos expertos: «Se ha propuesto que el Planeta Nueve sea potencialmente un agujero negro (BH) en el sistema solar exterior. Investigamos las llamaradas de acreción que resultarían de los impactos de pequeños objetos de Oort Cloud, y encontramos que el próximo programa de observación Legacy Survey of Space and Time (LSST) podrá descartar o confirmar el Planeta Nueve como un BH dentro de un año. También encontramos que LSST podría descartar o confirmar la existencia de BH de masa planetaria atrapados en el borde de la nube de Oort, sondeando indirectamente la fracción de materia oscura en BH de masa subsolar y potencialmente mejorando los límites actuales por órdenes de magnitud».

Siguiendo con la misma explicación: «La agrupación observada de objetos transneptunianos-extremos en el sistema solar exterior sugiere la posible existencia de un planeta con una masa de ∼5–10 M⊕, denominado Planeta Nueve, a una distancia de ∼400–800 au del Sol (Brown & Batygin 2016; Batygin et al. 2019). Scholtz & Unwin (2019) sugirieron que el Planeta Nueve podría ser potencialmente un agujero negro (BH), ya que la probabilidad de atrapar un BH puede ser comparable a la de un planeta flotante. Zderic y Madigan (2020) argumentaron que el Planeta Nueve puede no existir, y que sus efectos gravitacionales observados podrían ser causados por un anillo no observado de cuerpos pequeños en el sistema solar exterior. También existe la posibilidad de que la agrupación sea una oportunidad estadística (Clement & Kaib 2020). Christian & Loeb (2017) propusieron el uso de interferometría para medir masas de planetas de naves espaciales relativistas como las previstas por Breakthrough Starshot.1 El sistema solar exterior en general (Parkin 2018) y Planet Nine específicamente (Loeb 2019) fueron mencionados como objetivos potenciales para Breakthrough Starshot. Witten (2020) propuso una búsqueda del Planeta Nueve utilizando naves espaciales subrelativistas, que fue investigada más a fondo por Lawrence y Rogoszinski (2020). Hoang & Loeb (2020) demostró que el ruido debido a la densidad y las fluctuaciones magnéticas dominaría la señal gravitacional del Planeta Nueve, haciendo que tal búsqueda sea inviable a velocidades muy superiores. Además, tal búsqueda no diferenciaría entre un planeta y un BH. Aquí, proponemos un método que distingue entre un planeta y un BH. En particular, exploramos la posibilidad de que las llamaradas de acreción resultantes de la interrupción de las mareas de pequeños cuerpos de Oort Cloud por un putativo Planet Nine BH (PNBH) podrían alimentar una señal óptica observable que podría buscarse con el próximo Vera C. Estudio Legado del Espacio y el Tiempo2 del Observatorio Rubin (LSST). El método de búsqueda descrito aquí no se limita únicamente a los BH primordiales, sino que se aplica generalmente a los BH de masa subsolar, incluidos los producidos por otros mecanismos (Shandera et al.2018)».