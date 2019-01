Hoy día caen más asteroides sobre la Tierra que en tiempos de los dinosaurios

Aunque parezca sorprendente y apenas lo notemos, cada día hay más asteroides chocando contra la Tierra. De hecho, estamos en un momento en que se han multiplicado respecto a otras épocas de nuestro mundo.

El estudio ha sido publicado por la revista Science. En el mismo, el equipo investigador afirma que los impactos contra nuestro mundo se han multiplicado por dos veces y media si se compara con los tiempos en que los dinosaurios dominaban este planeta.

Así pues, este efecto no solo está afectando a nuestro mundo, ya que también la Luna se está viendo afectada y hoy en día recibe casi tres veces más impactos que si comparamos los datos con los de hace casi 300 millones de años.

La ciencia viva demuestra que cada día existen más asteroides chocando contra la Tierra

La ciencia es casi como un organismo vivo que no para de evolucionar. De hecho, este hallazgo viene a contradecir lo que creíamos saber hasta ahora. Y es que se creía que el número de cometas y asteroides se estaba reduciendo debido a que nuestro Sistema Solar es cada día más viejo y se está haciendo más pesado.

Sin embargo, este estudio contradice tal hecho, pues lo planetas que habitan en Sistema Solar, y no solo la Tierra contra la Luna, sufren cada día más choques de asteroides y cometas. A esta conclusión han llegado los científicos que, para alcanzar sus resultados, han analizado datos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA.

Comparando cráteres lunares con cronología de nuestro planeta, se ha observado que los historiales de Luna y Tierra son muy similares, y eso que el satélite no está sometido a las mismas fuerzas.

Así pues, tras el análisis de agujeros en Tierra y Luna, se ha visto que hay muchos que son más jóvenes y, en consecuencia, numerosos a los antiguos, de ahí que se observe que hemos recibido más impactos de los que llegaban hace 300 millones de años.

Además, según esta teoría, pues han tratado de ir más allá, la extinción de los dinosaurios de la superficie terrestre hace millones de años pudo estar provocada por un asteroide que fue creada en principio debido a colisiones en el propio cinturón de asteroides, no obstante, no deja de ser únicamente una hipótesis que, de ser cierta, ha de ser previamente analizada y confirmada por más estudios. Pero esta noticia nos recuerda que no estamos tan a salvo como a veces nos queremos creer.