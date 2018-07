Sabrina Gonzalez, la millenial que quiere imitar a Albert Einstein

Mucho se habla de los millenials, de su pasión por la imagen y las nuevas tecnologías, así como otras ideas, no siempre positivas, respecto a sus intereses y forma de vida. Sin embargo, en el mundo de la ciencia, encontramos a Sabrina Gonzalez Pasterski, una joven que es lo más parecido al talento de Albert Einstein que podemos encontrar hoy en día.

Ya dijo tiempo atrás el gran Neil deGrasse Tyson que el próximo Premio Nobel podría estar muriéndose de hambre en Etiopía. Desgraciadamente, vivimos en un mundo muy desigual, por lo que se desperdicia gran cantidad de talento por culpa del mal reparto de la comida, el agua y los recursos del planeta.

Sin embargo, sí que es cierto que algunas personas logran alcanzar sus metas en un mundo tan complejo como el actual. Sabrina Gonzalez es una de ellas, ya que, a su tierna edad, pues todavía no tiene los 30 años, ha conseguido logros sorprendentes.

En 2003 comenzó a desarrollar un proyecto de aeronavegabilidad aeronáutica para el gobierno federal de los EEUU. Este hecho llamó poderosamente la atención del prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachussets. Lo más llamativo del caso es que entonces Sabrina tenía tan solo 14 años.

Obviamente, la joven acabó graduándose en el MIT en la especialidad de física, pero con solo 22 años ya era también doctora en la prestigiosa Universidad de Harvard. Sin duda, la chica tiene un talento apabullante.

Qué hace ahora Sabrina Gonzalez

Sabrina Gonzalez tiene una curiosidad portentosa. Como si del mismo Einstein o Hawking se tratase, está investigando algunas de las cuestiones de la física más complejas del mundo actual. Para ello, profundiza en las teorías de los agujeros negros y las paradojas y naturaleza del espacio-tiempo y la gravedad.

Actualmente, Gonzalez Pasterski, que comparte nacionalidad cubana y estadounidense, está enfocando sus esfuerzos en la comprensión de la gravedad cuántica, buscando los pormenores de este fenómeno dentro de la complicada mecánica cuántica.

Si Gonzalez lleva a buen puerto sus investigaciones, sabremos mejor cómo funciona el universo, y tal vez algún día podamos entender cómo interaccionan las leyes de la física cuántica con las de la física tal como la conocemos hoy en día, lo que aclararía el funcionamiento de todo el universo.

Gonzalez centra todo su interés en la física y la investigación. No tiene móvil y tampoco redes sociales. De hecho, ha llamado la atención de Amazon y la NASA, por lo que no sería extraño saber más de ella próximamente. Al fin y al cabo, considera que la física no es un trabajo, es su vida y ocupa las 24 horas del día en su mente.