El mundo de la ciencia se despide de Stephen Hawking

Ya sea por sus ingeniosas teorías, su personalidad, su carácter mediático o las películas acerca de su vida, todo el mundo conocía a Stephen Hawking. Sin duda, uno de los científicos más importantes de la historia que se ha ganado un hueco en al lado de personalidades tan relevantes como Albert Einstein o Galileo Galei. El creador de la radiación de Hawking que demostró que la Teoría General de la Relatividad implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final en los agujeros negros, ha fallecido en la madrugada del miércoles a los 76 años en su casa en Cambridge.

Hawking pasará a la historia como el astrofísico que consiguió desentrañar algunos de los misterios ocultos de los agujeros negros y la relatividad. A su espalda, y entre otros títulos importantes, destaca “Breve historia del tiempo”. Un ejemplar publicado en 1988 que ha conseguido vender más de diez millones de copias. “Estamos profundamente tristes porque nuestro amado padre ha fallecido hoy –señalan desde la familia Hawking en un comunicado-Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos año. Su coraje y persistencia con su resplandor y humor inspiraron a personas de todo el mundo”. Y es que Hawking se enmarca como un ejemplo de superación que consiguió luchar contra el ELA, una enfermedad degenerativa que logró atrofiar su cuerpo pero que no consiguió acabar con su perseverancia e inteligencia.

Por todo esto y mucho más, Stephen Hawking se ha convertido en un científico querido por todos. El mundo de la ciencia rinde homenaje a un hombre que puede definirse como el ejemplo perfecto para cualquier persona que sufra una enfermedad degenerativa. Un físico que explicó los enigma del universo desde una silla de ruedas y acercó las teorías más complejas a millones de personas en el mundo.

Muchos han sido los científicos y celebrities que han querido dar un adiós personal a Hawking a través de sus redes sociales. Hablamos de personaje peculiar que irradiaba altas dosis de humor a pesar de sufrir una enfermedad tan grave como el ELA. Sin duda, un ejemplo a seguir por todo el mundo con una perseverancia tan infinita como el propio universo.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt

Neil deGrasse Tyson, uno de los científicos más conocidos de todo el mundo, ha querido despedirse de Hawking con una preciosa frase acompañada de una fotografía en su cuenta de Twitter: “Su paso ha dejado un gran espacio intelectual. Pero este espacio no está vacío. Lo siento como una especie de energía de vacío que impregna el tejido del espacio-tiempo que desafía la medida”.

1) Arguably the most powerful objects in the Universe are black holes. Hawking figured out how they can eventually dissolve. https://t.co/MVXsreo1k3

Otros como el famoso astrónomo Phil Plait ha decidido utilizar un hilo de Twitter para destacar los avances científicos de un físico ejemplar describiendo el trabajo de Hawking como un elemento clave para “descubrir los objetos más poderosos del universo”. Además, el científico estadounidense ha querido dedicar un apartado para destacar la enorme resistencia de Hawking a una enfermedad tan atroz como el ELA.

