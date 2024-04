Separatistas atacan un comercio en Tarragona por llamarse ‘Sabor a España’

El separatismo catalán ha atacado y vandalizado un comercio ubicado en Tarragona. ¿El motivo? El local se llama Sabor a España. Se trata de una marca que cuenta con establecimientos por todo el territorio nacional, con locales en Cambrils, Sitges y Barcelona. El comercio se dedica a vender frutos secos, productos garrapiñados y turrones, incluyendo a productos realizados en Cataluña. El local todavía no ha sido inaugurado y se espera que abra sus puertas este sábado.

La fachada ha sido rociada con pintura blanca y el cartel de «España» ha desaparecido del letrero, como consecuencia de este ataque. Todo comenzó cuando este martes un independentista señaló a este comercio en las redes sociales. «¡Viva el barrio que se nos está quedando! Twitter haz tu magia», indicó este independentista.

Este llamamiento tuvo su efecto en las redes sociales. El exterior del local amaneció con pintura blanca. «Mi padre es el encargado de la obra de esta tienda y me ha mandado esta imagen para enseñarme lo que ha hecho un ‘gracioso’ esta noche. Así que enhorabuena Santi, Twitter ha hecho su magia y por eso ahora mi padre se va a pasar el día limpiando pintura», lamentó el hijo del encargado de la obra del comercio Sabor a España en Tarragona.

Mi padre es el encargado de la obra de esta tienda y me ha mandado esta imagen para enseñarme lo que ha hecho un “gracioso” esta noche. Así que enhorabuena Santi, Twitter ha hecho su magia y por eso ahora mi padre se va a pasar el día limpiando pintura. https://t.co/NFoQ0p3Y0C pic.twitter.com/AIHxAsoJxD — Jose Antonio C.S. (@Neo_Lannister) April 11, 2024

El acoso ha ido a más y en la fachada del local ya no aparece el cartel de «España». «En la Parte Alto aguantamos hasta cierto punto», ha celebrado un separatista que ha participado en el señalamiento de este nuevo comercio.

«Puta España, obviamente»

El separatista que inició este señalamiento ha festejado este ataque a Sabor a España: «Twitter ha hecho su magia». El hijo del encargado de la obra le ha vuelto a contestar en las redes sociales.»Qué orgullo el haber boicoteado una tienda que vende frutos secos garrapiñados ¿eh? Wow que gran logro. Eres todo un soldado de tu causa, sea cual sea», ha señalado con ironía.

Soy el hijo del encargado de la obra de esa tienda, que por cierto, sale en la foto sin su consentimiento, pero eso es otro tema. Que orgullo el haber boicoteado una tienda que vende frutos secos garrapiñados ¿eh? Wow que gran logro. Eres todo un soldado de tu causa, sea cual sea — Jose Antonio C.S. (@Neo_Lannister) April 11, 2024

El independentista que inició el señalamiento sostiene que «lo más grave no es España, es que se nos llena el barrio de negocios gentrificadores que los vecinos no necesitamos». «Ni pelerías. Ni las hostelería vacía de contenido, ni más souvenirs, ni más terrazas. No. Más servicios. Ferreterías. Verdulerías. Carnicerías. Pescaderías. Mercerías. Electricistas. Etc. Vaya como en todos los barrios, que no somos un puto escaparate para los turistas, que somos personas y la gran mayoría no vivimos del turismo», ha precisado. Eso sí, deja claro que los actos vandálicos se deben al nombre del comercio: «Que puta a España, obviamente».

ni més Ale hops, ni més terrasses. NO. Més serveis. Ferreteries. Verduleries. Carnisseries. Peixateries. Merceries. Electricistes. Etc. Vaja com a tots els barris, que no som un puto aparador per als turistes, que som persones i la gran majoria no vivim del turisme. Apali. — Santi Fortuny Pamies🇵🇸 (@SantiFortuny) April 10, 2024

«Tomaremos acciones legales»

Tras este ataque, el local ha recibido el apoyo de sus vecinos y de varios usuarios de las redes sociales frente al independentismo catalán. «Xenofobia de radicales», señalan los que apoyan la apertura de este comercio en Tarragona. El responsable de la empresa defiende que este acto vandálico se debe a «un trasfondo político».

Así lo ha defendido David Fortuny, el responsable de Sabor a España en Cataluña y Levante. «Sabemos que el nombre de la tienda choca bastante y a menudo recibimos comentarios, sobre todo en Cataluña. Es la primera vez que nos vandalizan así una tienda. Además, cuando todavía no hemos abierto», ha señalado en declaraciones a Diari Més.

Fortuny ha afirmado también que ha puesto estos actos vandálicos en conocimiento de las autoridades policiales. «Los operarios que estaban trabajando en la puesta a punto de la tienda informaron a los Mossos y Guardia Urbana. Disponemos de cámaras dentro del establecimiento», ha recalcado.

El director general de Sabor a España, Francisco Ramírez, defiende que tomarán «acciones legales contra este hecho». «El edificio donde se han instalado está protegido por el Ayuntamiento por su valor histórico. Nuestra voluntad nunca ha sido crear conflicto. La mayoría de nuestros clientes son turistas y no hay ninguna mala intención detrás del nombre del negocio», ha indicado a Diari de Tarragona.

Como consecuencia de los ataques de los separatistas, la palabra «España» ha sido retirada de la fachada del comercio, aunque Ramírez asegura que se volverá a poner esta palabra en la inauguración del local, que será este sábado 13 de abril. «Siempre hemos tenido muy buena relación con los vecinos», ha apostillado.

Sobre ‘Sabor a España’

Esta cadena de alimentación nació en Córdoba y cuenta con 50 establecimientos por toda España, la mayoría de ellos en Andalucía. En Cataluña cuentan con un local en Tarragona, otro en Sitges y otro en Cambrils. Tienen previsto abrir tiendas en Portugal, Francia e Italia. En 2021 registró unas cifras de negocio de hasta 2,5 millones de euros.

El comercio se dedica a vender frutos secos, productos garrapiñados y turrones, con productos cosechados por toda España. Sus establecimientos por todo el territorio nacional evoca locales tradicionales de producto andaluces y la vestimenta de los empleados refuerza el carácter costumbrista y español de la marca.