Cielo con intervalos nubosos y brumas matinales en buena parte de la provincia. Al final del día, se prevén precipitaciones débiles y dispersas en el litoral norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de noviembre

Barcelona: cielo cambiante con chubascos posibles

El día se presenta con un cielo que se despereza lentamente, aunque la amenaza de lluvia ronda con intensidad. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alrededor de 12 grados, acompañadas de un aire un tanto pesado, debido a una humedad que se siente en el ambiente. Ya por la mañana, el riesgo de chubascos será moderado, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, lo que hará que el aire se sienta un poco más fresco.

A medida que avance el día, el cielo se tornará más variable, con posibilidades de clara inestabilidad por la tarde, donde la temperatura podrá alcanzar los 19 grados. Las nubes pueden ofrecer algún que otro chaparrón, especialmente hacia la noche. La puesta del sol, programada para las 17:39, añadirá un toque de calidez a la tarde, pero mantendremos la alerta por posibles lluvias. Así, la jornada concluirá con un ambiente que invita a la reflexión bajo un cielo que se viste de matices cambiantes.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvia a la vista

En L’ Hospitalet de Llobregat, las primeras luces del día llegan con un aire fresco que presagia cambios. Desde el amanecer, nubes grises empiezan a acumularse en el horizonte, mientras un viento suave sopla del sur, arrojando señales de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, las precipitaciones se perfilan como protagonistas, con una probabilidad de lluvia del 90%, especialmente durante la tarde-noche.

La mañana se presentará con temperaturas frescas alrededor de los 10 grados y un cielo parcialmente nublado, pero la tarde traerá consigo un giro notable, con un aumento de la nubosidad y vientos que podrían alcanzar rafagas de hasta 35 km/h. La sensación térmica, agobiada por la humedad que roza el 95%, puede hacer sentir el frío aún más intenso. Mejor preparar el paraguas si planeas salir, ya que es un día propenso a la lluvia.

Ambiente pesado con probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente pesado y cielo parcialmente nublado, mientras el sol se asoma a las 07:29. Se prevé una jornada marcada por la alta probabilidad de lluvia, con un 90% de posibilidad de precipitaciones durante todo el día, especialmente por la mañana y también en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados, con una sensación térmica que alcanzará los 20°C. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 5 km/h, aportando un ligero frescor a la mañana.

A medida que avanza la tarde, el cielo continuará cubierto con escasas oportunidades de ver el sol. La humedad, que puede llegar hasta el 90%, sumará a la sensación de incomodidad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán frescas un día en el que se esperan cerca de 10 horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 17:38. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada si se planea salir.

Ambiente templado y nubes dispersas en Sabadell

El tiempo se presenta hoy con un ambiente templado y algo nuboso, especialmente en la tarde. Aunque hay pequeñas posibilidades de lluvia, no se prevén grandes cambios ni alertas significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados, con vientos ligeros que aportarán una sensación de frescor.

Un día ideal para aprovecharlo al aire libre, disfrutando de un paseo relajado o bien realizando actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La combinación de temperaturas agradables y cielos parcialmente cubiertos hará que sea un buen momento para salir y disfrutar de lo que la jornada ofrece.