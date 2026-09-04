Cielo poco nuboso o despejado se asoma en toda la provincia de Barcelona este 4 de septiembre de 2026. Las temperaturas mínimas se mantienen, mientras que las máximas van en ascenso. Un viento flojo de dirección variable por la mañana dará paso a intervalos moderados del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo en Barcelona se presenta despejado y cerúleo, mientras el sol se asoma con alegría a las 07:20, marcando el inicio de una jornada de temperaturas cálidas. A medida que avanza la mañana, se espera que los termómetros alcancen los 25 grados, aunque la sensación será de 37, lo que hace que el ambiente se sienta ligeramente pesado. El viento soplará con suavidad desde el sur, a unos 15 km/h, proporcionando un alivio en esta cálida mañana sin riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, llegando a niveles cercanos a los 33 grados. Sin embargo, el cielo mantendrá su esplendor, sin visos de precipitaciones. A medida que el día se va apagando y el sol se oculta a las 20:19, la frescura de la noche invitará a disfrutar del aire libre, con una temperatura que descenderá a 27 grados. Sin duda, una jornada ideal para disfrutar de la vibrante energía de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte

El aire en L’ Hospitalet de Llobregat se siente denso y cargado, presagiando un día de inestabilidad que hará vibrar la rutina habitual. A primera hora, el cielo se presenta gris y opaco, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, marcando el inicio de un día inusualmente fresco y revuelto.

La mañana traerá temperaturas agradables, con mínimas de 23°C, pero a medida que avance la tarde, el termómetro alcanzará los 34°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 38°C. Las ráfagas de viento superarán los 30 km/h y aunque no se espera lluvia intensa, la humidad puede resultar agobiante. Se recomienda llevar paraguas, ya que la inestabilidad del tiempo podría sorprender a más de uno.

Cielo parcialmente nublado y calor en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y unas temperaturas que rondan los 24 grados, ofreciendo una sensación térmica un poco más cálida, alcanzando hasta 37 grados. Con una humedad relativa que puede llegar al 80%, el ambiente se sentirán pesado a lo largo de la jornada. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h y se prevén ráfagas de hasta 37 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando una máxima de 33 grados por la tarde. Sin embargo, no se esperan lluvias, ya que la probabilidad es muy baja. Con la salida del sol a las 07:20 y su puesta a las 20:19, Badalona disfrutará de una jornada con más de 13 horas de luz, ideal para disfrutar del aire libre.

Cielo despejado y ambiente placentero en Sabadell

Las condiciones en la ciudad se presentan estables a lo largo del día, con un cielo mayoritariamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados, acompañadas de un viento suave, que puede aportar una ligera brisa en algunos momentos, pero en general no se prevén lluvias.

Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ideal para pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo en el Prelitoral de Barcelona, con una temperatura máxima de 36 ºC.