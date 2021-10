El empresario catalán Luis Conde volvió a organizar, este sábado, el tradicional civet en una finca de la provincia de Gerona. En Fonteta, en el Bajo Ampurdán, Conde reunió a varios dirigentes políticos y empresariales, alrededor de 400 personas en total, en una encerrona de calado contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Al jefe de la oposición, la organización le hizo compartir comedor con los golpistas Artur Mas, el consejero y expresidente del Parlament imputado Roger Torrent y el indultado Jordi Sánchez, que acudía a la cita por primera vez en un encuentro que ya se ha instaurado como habitual en otoño y que reúne a las principales élites empresariales y políticas españolas. Aunque a Casado y Sánchez les situaron en dos lados opuestos de la sala, el líder del PP expresó su malestar. El anfitrión, sin embargo, aprovechó para reivindicar la unidad de España.

El presidente del PP, el ex presidente catalán y el líder de Junts per Catalunya son sólo algunos de los nombres que acudieron a la llamada del empresario, uno de los mejores reclutadores de talento de Europa en una gala benéfica en favor de las personas con síndrome de down. Conde y su esposa tienen una gran sensibilidad por las personas con esta característica. Además de estos tres, alrededor de la mesa se reunieron otros políticos como los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares; los líderes de Ciudadanos, el PSC y el PNV, Inés Arrimadas, Salvador Illa y Andoni Ortuzar; el ex ministro del PP José Manuel Soria; los consellers Laura Vilagrà, Josep Maria Argimón y Torrent; la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera; el portavoz de Junts Albert Batet o la presidenta del Partit Nacionalista Català, Marta Pascal. También había los presidentes de Almira, Jorge Gallardo y Celsa, Francisco Rubiralta, y la consejera delegada de Bankinter, Mariló Dancausa.

El almuerzo de este año se ha celebrado en pleno terremoto político en La Moncloa. Horas antes Podemos había acusado al PSOE de «injerencias» en la negociación de la reforma laboral y anunciaba una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía. La de este sábado era la primera cita convocada por Conde desde la creación del primer Gobierno de coalición, dado que el año pasado por culpa del Covid-19 no se pudo celebrar el tradicional almuerzo, que se desarrolla en una finca privada que garantiza la discreción de los asistentes. Pese al carácter solidario siempre tiene mucho contenido político, por el tipo de invitados. Tal es así que el anfitrión se dirigió a uno de ellos, el primer teniente de alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, diciéndole que «a ver si echas a Colau». Unas palabras que provocaron la aprobación de gran parte de la sala.

Durante la velada, según han explicado fuentes presentes a OKDIARIO, se pudo ver a los dos ministros socialistas departiendo con los representantes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana, ambos imprescindibles para que Sánchez pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Otros que estuvieron charlando un buen rato, según esas mismas fuentes, fueron Casado e Inés Arrimadas. La líder del PDeCAT, Ángels Chacón, también aprovechó el encuentro para estrechar las relaciones con los representantes de La Lliga Democrática, con quienes pretende concurrir conjuntamente en las próximas elecciones al Parlament.