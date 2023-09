Diada de Cataluña La condenada Borràs, envalentonada ante OKDIARIO: «¿Si volveríamos a hacer el 1-O? Absolutamente»

La ex presidenta condenada del Parlament de Cataluña Laura Borràs asegura que volvería a celebrar un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017 aunque el Gobierno de Sánchez conceda la amnistía. «Absolutamente», es la respuesta de Borràs al periodista de OKDIARIO Cake Minuesa durante la ofrenda floral que los partidos separatistas realizan cada año al monumento de Rafael Casanova en Barcelona con motivo de la Diada de Cataluña.

«Yo vivo en el Estado español y es un Estado que se dice democrático, entonces tiene que demostrarlo. Ahora mismo tiene una oportunidad, necesita nuestros votos, pues ahí están nuestras condiciones. ¿Quieren abordarlas? Las abordaremos. ¿Que no quieren? Ningún problema, nosotros no estamos aquí para investir a un presidente del Estado español, estamos aquí para conseguir la independencia de este país», defiende la presidenta de Junts.

Laura Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de marzo a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. La sentencia afirmó que fraccionó contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando dirigía la Institución de les Letras Catalanas (ILC), un órgano dependiente de la Consejería de Cultura. También fue condenada a 13 años y un día inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos electos y de funciones de gobierno, además de tener que pagar una multa de 36.080 euros.

A pesar de esta sentencia, Borràs asegura no estar condenada por corrupción porque, a su juicio, «en el Código Penal no existe el delito de corrupción». «Está clarísimo que no. Primero, no estoy condenada ni se me ha juzgado por tráfico de influencias. Segundo, en el Código Penal no existe el delito de corrupción. Es que no hemos dado nada de dinero público. Si lees la sentencia, es lo que dice», señala en declaraciones al periodista de OKDIARIO Cake Minuesa.

Los hechos delictivos por los que fue condenada la dirigente de Junts se produjeron entre 2013 y 2017, antes del golpe separatista del 1-O de aquel año. Por entonces, Laura Borràs ni tan siquiera había dado el salto a la primera línea política y desempeñaba su labor profesional en la Institución de las Letras Catalanas. Pero a Junts esto no le importa y quiere incluir a la presidenta del partido, Laura Borrás, en la Ley de Amnistía que ha pactado con Pedro Sánchez para ganarse el voto a favor de los separatistas en una hipotética investidura.

Puigdemont exige que Borràs resulte beneficiada por la amnistía, pese a que sus actos delictivos no tuvieron nada que ver con los que desembocaron en el referéndum ilegal del 1-O.